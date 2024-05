Puji Alan Walker, Raffi Ahmad: DJ Top yang Merakyat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad memuji Alan Walker sebagai DJ ternama dunia yang rendah hati. Sebagai artis yang sudah pernah bekerja sama dengan Alan Walker, Raffi Ahmad mengaku kagum karena DJ dan produser musik elektronik asal Norwegia itu begitu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai musisi termasuk dari Indonesia.

"Alan Walker ini salah satu DJ top di dunia dan kita senang Alan Walker selalu berkolaborasi dengan beberapa artis, dan dia ini tidak pandang siapa (orangnya), dia senang berkolaborasi dengan siapapun," kata Raffi Ahmad dalam konferensi pers konser Alan Walker di Jakarta pada Kamis, 30 Mei 2024.

Baru-baru ini, Alan Walker sampai terbang dari New York ke Medan untuk mengajak guru musik dan beberapa siswanya tampil bersama di konsernya di Jakarta. "Dia benar-benar artis yang merakyat, kalau ikut pilkada menang kayaknya," kata Raffi sambil tertawa.

Raffi Ahmad - Nagita Slavina Sempat Kaget Alan Walker Mau Kolaborasi

Hari ini, lagu kolaborasi Alan Walker bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berjudul "In Your Eyes" resmi dirilis. Lagu tersebut sebenarnya sudah pernah dibawakan mereka secara langsung dalam sebuah acara televisi pada Oktober 2023 lalu. Nagita mengaku awalnya mereka tidak percaya Alan Walker ingin berkolaborasi dengannya dan Raffi. Setelah memilih beberapa lagu milik Alan Walker, akhirnya diputuskanlah "In Your Eyes".

Proses rekaman berlangsung lintas negara. Mereka melakukan remakan dari tempat masing-masing, baru kemudian disatukan menjadi sebuah lagu. Lagu "In Your Eyes" akan dibawakan Alan Walker di konsernya di Jakarta pada Sabtu, 8 Juni 2024. Namun sayangnya Raffi dan Nagita tidak bisa hadir karena akan menjalankan ibadah haji.

"Harusnya saya sama Nagita tampil. Saya minta maaf (ke Alan Walker), saya harus pergi ke Makkah, naik haji. Jadi, Alan Walker tampil, kita berangkat haji," kata Raffi.

Raffi Ahmad dan Alan Walker Saling Dukung

Selain Raffi dan Nagita, Alan Walker juga pernah merilis single "Who I Am" bersama Putri Ariani dan Peder Elias pada Januari lalu. Lagu tersebut sempat menduduki trending nomor 1 di Youtube Indonesia dan video musiknya kini sudah disaksikan lebih dari 27 juta kali. Putri Ariani sendiri akan tampil bersama Alan Walker di konser mendatang.

Menurutnya, berkolaborasi dengan musisi dari berbagai negara sangat menyenangkan dan tidak telalu sulit. "Saya bekerja dengan seniman dari negara dan budaya berbeda, sebenarnya sangat mudah. Musik itu seperti bahasa yang semua orang tahu, tidak peduli apa bahasa yang Anda gunakan atau dari budaya apa Anda berasal, musik selalu merupakan sesuatu yang kita semua miliki bersama," kata Alan Walker. "Berkolaborasi dengan Putri Ariani dan Raffi - Nagita menjadi suatu kehormatan."

Kedatangan Alan Walker ke Indonesia kali ini dalam rangka menggelar konser WalkerWorld di Phantom PIK 2, Jakarta Utara, milik Raffi Ahmad dan Rudi Salim. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Raffi kepada Alan Walker.

"Mudah-mudahan kolaborasi Alan Walker dengan RANS, Putri Ariani, dan influencer-influencer lain, kita sama-sama saling support, kita juga support Alan Walker supaya di Indonesia dia semakin oke, dia juga mengajak kita supaya lebih dikenal di luar Indonesia," kata Raffi.

