Eminem dan Serba-serbi Rencana Peluncuran Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Eminem akan meluncurkan album terbarunya pada musim panas ini. Ia mengunggah video teaser dari album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) di Instagram dia pada 25 April 2024.

Kematian Slim Shady

Obituari teatrikal berjudul Slim Shady Membuat Kesan Abadi memunculkan kesan rapper kontroversial itu telah tiada. Obituari tersebut memberikan penghormatan keberadaan Eminem yang kompleks. Peluncuran obituari ini datang beberapa pekan setelah pengumuman album baru Eminem, The Death of Slim Shady yang diumumkan pada 25 April 2024.

Dikutip dari Antara, album ini menjadi peluncuran penuh pertama Eminem sejak Music to Be Murdered By pada 2020. Klip promosi album tersebut menampilkan pengumuman kematian alter ego Eminem, Slim Shady, dengan kameo dari teman lama dan kolaborator Eminem, 50 Cent.

Sedikit detail yang diketahui tentang album baru Eminem ini. Akan tetapim rapper Dr. Dre memberikan beberapa petunjuk saat tampil di Jimmy Kimmel Live! pada Maret.

Album Baru Eminem

Eminem telah merilis album Slim Shady tahun 1997, setelah The Slim Shady pada 23 Februari 1999. Kedua lagu ini benar-benar membuat namanya dikenal, membawanya meraih dua dari 15 Grammy saat ini, diikuti single hit berjudul My Name Is.

Terbaru albumnya, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) yang akan diluncurkan pada 2024. Namun soal jadwal pasti, sampai saat ini rapper tersebut belum mengungkapkan waktu tepatnya akan dirilis. Ia juga belum membagikan musik dari proyek tersebut.

Di tangga lagu Billboard, Eminem secara teratur naik dan turun di tangga lagu mingguan, tetapi kali ini. Curtain Call: The Hits dari Eminem naik di empat tangga lagu Billboard dalam periode ini. Minat penggemar kompilasi rapper itu tidak surut, karena ia memiliki terlalu banyak single yang disukai orang Amerika yang terus diputar.

Curtain Call kembali ke peringkat tertinggi pada Billboard 200 pada pekan awal Mei 2024. Kompilasi itu naik dari nomor 53 menjadi nomor 49 di peringkat album paling dikonsumsi, tanpa memperhatikan genre atau usia.

HANIN MARWAH

