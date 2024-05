Jadwal Tayang 3 Film Baru Lionsgate

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate mengumumkan jadwal tayang perdana tiga film terbarunya, Flight Risk, The Killer's Game, dan Den of Thieves: Pantera. Dikutip dari The Hollywood Reporter, ketiga film itu tayang pada akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025.

3 Film Lionsgate

1. Flight Risk

Film Flight Risk dijadwalkan ditayangkan perdana di bioskop pada 18 Oktober 2024. Film yang dibintangi oleh Mark Wahlberg, Michelle Dockery, dan Topher Grace ini disutradarai oleh Mel Gibson setelah Hacksaw Ridge (2016).

Naskah film ditulis oleh Jared Rosenberg. Flight Risk bercerita tentang seorang pilot (Mark Wahlberg) yang mengantarkan seorang marsekal udara (Michelle Dockery) dan seorang buronan (Topher Grace) melalui hutan belantara Alaska dalam perjalanan menuju ke pengadilan.

2. The Killer's Game

The Killer's Game film komedi aksi arahan sutradara J.J. Perry. Lionsgate berencana merilis film ini pada 13 September 2024. The Killer's Game dibintangi oleh Dave Butista, Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Pom Klementieff, dan Ben Kingsley. Adapun naskah film ditulis oleh Rand Ravich dan James Coyne dari buku karangan Jay R. Bonansinga.

Dave Bautista berperan sebagai pembunuh yang menerima diagnosis penyakit mematikan dan harus berjuang melawan pembunuh lainnya untuk menyelamatkan mantan kekasihnya.

3. Den of Thieves: Pantera

Den of Thieves: Pantera, film ini dijadwalkan tayang perdana pada 10 Januari 2025. Den of Thieves: Pantera merupakan sekuel dari film aksi Den of Thieves yang ditayangkan tahun 2018.

Penulis naskah dan sutradara Christian Gudegast dalam film itu mengikuti upaya Big Nick, yang diperankan oleh Gerard Butler, melacak Donnie (O'Shea Jackson Jr.) di Eropa menjelang aksi pencurian di ajang pertukaran berlian terbesar di dunia. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler dan O'Shea Jackson Jr.

ANTARA | HOLLYWOOD REPORTER

