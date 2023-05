Arnold Schwarzenegger Puji Akting Menantunya, Chris Pratt di Guardians of The Galaxy Vol. 3

TEMPO.CO, Jakarta - Arnold Schwarzenegger memuji penampilan menantunya, Chris Pratt dalam film Guardians of The Galaxy Vol. 3. Bintang The Terminator tersebut turut hadir dalam acara pemutaran perdana Guardians of The Galaxy Vol. 3 dan mengungkapkan penilaiannya terhadap film Marvel terbaru itu.

“Saya telah menyaksikan #GuardiansOfTheGalaxyVol3 tadi malam dan WOW,” tulis pria berusia 75 tahun itu di Twitter pada Jumat, 28 April 2023. “@prattprattpratt, Anda menghancurkannya.”



Arnold Schwarzenegger Bangga terhadap Chris Pratt



Arnold Schwarzenegger terus memuji Chris Pratt dan penutup trilogi tersebut. “Perpaduan sempurna antara komedi dan aksi tanpa henti. Saya menyukainya dan saya sangat, sangat bangga dengan Anda," tulisnya.

X

Selain ayahnya, Katherine Schwarzenegger yang menikah dengan Chris Pratt pada 2019, juga menulis pesan dukungan. Dia mengunggah beberapa foto di Instagram pada 28 April ketika ia menemani sang suami menghadiri acara karpet merah bersama, termasuk dua foto pasangan yang tersenyum bersama.

Chris Pratt dan istrinya, Katherine Schwarzenegger menghadiri acara premiere Guardians of The Galaxy Vol. 3. Foto: Instagram/@prattprattpratt

“Istri yang paling bangga! Tertawa dan menangis terakhir dan menyaksikan suami saya kagum dengan perjalanannya dengan film yang luar biasa ini dan sekelompok orang yang semuanya memiliki cinta dan rasa hormat yang begitu dalam satu sama lain. Hal yang sangat indah untuk dilihat," tulis Katherine pada keterangan foto.

Penulis sekaligus ibu dua anak ini menambahkan, “Film ini luar biasa. Tidak sabar menunggu semua orang melihatnya pada 5 Mei!” dan menyertakan emotikon hati hitam.



Sinopsis Guardians of The Galaxy Vol. 3



Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3, kelompok super heroes yang kita cintai mulai hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir lagi. Peter Quill, yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket — misi yang jika tidak berhasil diselesaikan, sangat mungkin mengarah pada akhir Guardians seperti yang kita kenal.

Dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Guardians of the Galaxy Vol. 3 juga menampilkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 disutradarai oleh James Gunn dan diproduksi oleh Kevin Feige dengan Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith, dan Simon Hatt sebagai produser eksekutif. James Gunn juga berperan sebagai penulis skenario.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 3 Mei 2023.

TODAY | PEOPLE

Pilihan Editor: Syuting Guardians of the Galaxy Vol 3 Selesai, Adegan Terakhir Mengundang Tangis