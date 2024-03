Sopyan Dado Meninggal, Pemain Sinetron Tukang Ojek Pengkolan Berduka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor yang merupakan pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP), Sopyan Dado meninggal pada Kamis, 28 Maret 2024 di Rumah Sakit Fatmawati. Kabar duka ini disampaikan oleh Clara Kaizer yang berperan sebagai anak Sopyan Dado di TOP.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah.. Saudara, Sahabat kita Pak Sopyan Dado jam 04.20 WIB. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan beliau. Mohon dimaafkan segala salah dan khilaf Almarhum," tulis Clara Kaizer di Instagram Story.



Sopyan Dado dan Clara Kaizer dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Foto: Instagram/@clarakaizer

Eza Yayang dan Andri Sulistiandri Sutisna: Sopyan Dado Sudah Enggak Sakit Lagi

Eza Yayang yang berperan sebagai Rojak dan Andri Sulistiandri sebagai Sutisna di TOP juga membagikan kabar duka Sopyan Dado di media sosial mereka. Keduanya melepas kepergian pemeran Pak Sofyan di TOP yang kini sudah tidak lagi merasakan sakit.

"Selamat jalan pak dosen sopiyan, @sopyandado Seniman Akting Sejati. Bang piyan udeh ngak ngerasain sakit lagi sekarang bang," tulis Eza Yayang di Instagram.

"Innalillahi wa innailaihi raajiuun... Selamat Jalan Pak Sopyan Dado. Pak Sopyan sekarang udah nggak merasakan sakit lagi... Bapak orang baik," tulis Andri Sulistiandri.



Clara Kaizer Kenang Sopyan Dado

Clara Kaizer sangat dekat dengan Sopyan Dado karena keduanya berperan sebagai anak dan ayah di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Mereka sering syuting bersama dan banyak momen indah yang kini hanya bisa dikenang oleh Clara Kaizer yang berperan sebagai Bunga.

"Ga akan ada lagi yang duduk pinggir kasur kamar bunga sambil cukuran sambil tidur, yang suka random tiba-tiba telfon terus ngirim foto hasil editannya sendiri, yang sering minta diajarin cara main sosmed," tulis Clara Kaizer sambil mengunggah beberapa fotonya bersama Sopyan Dado di Instagram.

Kedekatan Sopyan Dado dan Clara Kaizer sudah seperti ayah dan anak kandung. Clara Kaizer masih ingat jelas bagaimana Sopyan Dado begitu perhatian terhadapnya.

"Ga akan ada lagi 'bungaaa, dimana? mau bareng bapak gak?' 'bunga, kita nyobain makan ini yuk' 'iiihh bunga' 'bunga, kamu tau gak dulu jaman bapak muda?!' 'bapak gak terima kamu diginiin, enak aja' 'bungaaa sini dong, gak kangen bapak apa' 'diem diem ya, bapak abis minum es sirup' dan cletukan lainnya yang selalu out of the box," tulis Clara Kaizer.

