Terbujuk Joko Anwar, Reza Rahadian Akui Film Siksa Kubur Bawa Nostalgia Saat Debut

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Reza Rahadian mengatakan Siksa Kubur adalah film horor spesial yang ia mainkan setelah hampir 20 tahun terakhir. Ia menuturkan, film Siksa Kubur memanggil kembali atau merecall memorinya saat pertama kali terjun ke dunia peran.

"Saya memulainya lewat film horor. Sebagai aktor, baru pertama bermain film, set pertama yang saya kunjungi dan datangi adalah film horor," kata Reza Rahadian saat ditemui di Rumah Produksi Come and See Pictures di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2024.

Dua Film Horor Pertama Reza Rahadian

Sebelumnya, Reza Rahadian memerankan dua film horor yang berjudul Film Horor sebagai Beni dan Pulau Hantu 2 sebagai Michael pada 2007-2008 silam. Pada tahun itu, Reza sedang gencar-gencarnya debut film. Kini, film garapan Joko Anwar ini, menjadi film pertamanya untuk kembali ke dimensi horor sebenarnya, sekaligus untuk bernostalgia.

"Pengenalan saya saat set film, ya film horor. Makanya saat kembali, ada momen personal yang reflektif banget di Siksa Kubur. Kayak bring back memori setelah hampir 20 tahun," kata dia.

Selain menjadi film spesial, Siksa Kubur adalah proyek film horor pertamanya dengan sutradara Joko Anwar, setelah menolak beberapa film horor. Reza mengatakan, sebelum tawaran Joko Anwar datang, ia keberatan untuk berperan di dalamnya karena sebelumnya tidak memiliki ilmu banyak soal film horor.

Terhipnotis Ajakan Joko Anwar

Tapi, saat tawaran Joko Anwar datang, tanpa banyak bicara, film Siksa Kubur seakan membiusnya untuk ikut berperan sekaligus mengulas memorinya kembali ke masa lalu di film horor yang menurutnya tidak horor-horor banget, tapi punya kesan.

Tak jarang, di beberapa kali konferensi pers, Reza mengatakan, untuk mengambil film Siksa Kubur tak banyak yang ia pertimbangan. Menurutnya, Joko Anwar punya cara tersendiri untuknya mengiyakan tawaran itu.

"Ketika skenario datang (dibawa oleh Joko), saya tidak punya alasan untuk menolak. Bagus sekali skenarionya, karakter yang ditawarkan juga menegangkan, dan ini film yang berbeda," kata Reza.

Karakter utama Adil, cocok dengan Reza Rahadian

Memerankan sosok karakter utama, yaitu Adil dalam film Siksa Kubur, Reza mengatakan karakter ini sangat depresif. Hal itu yang justru membuatnya bersemangat untuk memerankan sosok Adil. "Karena memang sangat menantang ya. Dan demanding, di karakter itu saya bisa berbiat banyak hal dan saya suka," katanya.

