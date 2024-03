Kate Middleton Umumkan Idap Kanker, Blake Lively Minta Maaf dan Merasa Malu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood, Blake Lively mengungkapkan penyesalannya kepada Putri Wales, Kate Middleton setelah mengumumkan dirinya menderita kanker. Istri aktor, Ryan Reynolds itu merasa malu dengan leluconnya tentang foto editan Kate Middleton bersama ketiga anaknya saat memperingati Hari Ibu Inggris pada 10 Maret 2024 di Instagram resmi The Prince and Princess of Wales.

Blake Lively Minta Maaf pada Kate Middleton

Melalui pernyataan di Instagram Storynya pada Sabtu, 23 Maret 2024 waktu Indonesia, Blake Lively meminta maaf kepada Kate Middleton lantaran turut mengejek foto editan yang viral itu. “Saya yakin tidak ada yang peduli hari ini tapi saya merasa harus mengakuinya,” kata Lively memulai tulisannya.

“Saya membuat unggahan konyol seputar kegilaan 'photoshop gagal', dan oh man, postingan itu membuat saya malu hari ini. Saya minta maaf. Selalu mengirimkan cinta dan harapan baik kepada semua orang,” tulisnya.

Foto editan yang viral itu adalah saat istri Pangeran William itu berpose bersama ketiga anaknya, yaknitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Dalam foto yang disebut pengambilan gambarnya oleh Pangeran William itu, banyak yang melihat keanehan pada posisi tangan dan menyebutnya editan. Berbagai media yang mereview posisi tangan itu menyatakan foto itu tidak asli. Belakangan Kate Middleton mengirimkan pesan bahwa foto itu memang editan.

(Tengah) Potret Kate Middleton bersama ketiga buah hati yang diunggah dalam momen Hari Ibu di Inggris pada Minggu, 10 Maret 2024. Foto: Instagram/@princeandprincessofwales

Blake Lively Hapus Unggahan

Pada 15 Maret 2024, Blake Lively tak ketinggalan memberikan tanggapan dengan mengunggah foto yang diedit secara lucu untuk mempromosikan lini minuman Betty Buzz miliknya. Foto yang sudah dihapus itu menunjukkan dia sedang duduk di tepi kolam renang sambil memegang sekaleng Betty Buzz dengan ibu jari yang membesar dan lemon melayang di atas kepalanya.

Lively menulis memberikan keterangan unggahan itu, “Saya sangat bersemangat untuk membagikan foto baru yang baru saya ambil hari ini untuk mengumumkan 4 produk baru @bettybuzz & @bettybooze! Sekarang Anda tahu mengapa saya menjadi MIA.”

Adapun Kate sendiri, usai foto editan yang viral itu, ia kembali tak menampakkan diri dan melakukan tugas kerajaan. Berbagai spekulasi muncul, di antaranya, rumah tangga Pangeran William dan Kate Middleton tak akur, kekacauan informasi penyakit Kate Middleton, hingga calon Raja Inggris itu mengkhianati istrinya.

Berbagai spekulasi liar itu langsung terpatahkan saat Kate Middleton muncul dalam video yang diunggah akun media sosial resmi The Prince and Princess of Wales pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2024. Kate menjelaskan bahwa ia mengidap kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Kanker itu baru ditemukan setelah tim medis mengoperasi perutnya pada Januari lalu.

Kate meminta ruang privasi baginya dan keluarga untuk penyembuhan total dan kembali melakukan tugas kerajaan setelah pulih. Ia juga menyatakan bersyukur memiliki Pangeran William yang mendampinginya menjalani masa-masa sulit ini. Pernyataan ini sekaligus mematahkan isu bahwa suaminya telah mengkhianatinya.

