Sinetron dan Film yang Dibintangi Donny Kesuma, Ini Perannya di Film Buya Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan atlet softball, Donny Kesuma tutup usia pada Selasa malam, 19 Maret 2024. Ia meninggal setelah menjalani perawatan karena memiliki riwayat lemah jantung di RS St. Carolus, Jakarta.

Selain menjadi atlet berprestasi, Donny Kesuma merupakan aktor yang telah membintangi sejumlah sinetron hingga layar lebar di Tanah Air, yang terbaru film trilogi Buya Hamka.

Donny dalam film Buya Hamka berperan sebagai Ayah Kulsum. Donny pernah mengungkapkan, tak menyangka ditawari terlibat dalam film Buya Hamka. "Awalnya aku dapat tawaran dari Falcon Pictures dan Starvision untuk main film Buya Hamka, karena di sini mereka butuh pemeran ayah Kulsum," katanya saat prescreening di Epicentrum, Jakarta Selatan pada Ahad, 9 April 2023.

"Kulsum itu orang Sunda, kebetulan aku orang Bandung jadi peran sebagai ayahnya yang berasal dari Jawa Barat, perannya juga harus dari Jawa Barat," ujarnya

Dalam film Buya Hamka itu, Donny beradu akting dengan Mawar de Jongh. "Aku perannya kan sebagai ayah dari Kulsum, aku dampingi Mawar de Jongh pada saat dia bertemu dengan Hamka di kapal. Menurut ceritanya Kulsum cinta pertama dari Buya Hamka," katanya.

Filmografi Donny Kesuma

Donny Kesuma lahir di Bandung, 6 Juni 1968. Sebelum menjadi aktor, Donny Kesuma merupakan atlet softball Indonesia. Bersama timnya ia pernah membawa Indonesia meraih medali emas pada SEA Games 1997.

Pada tahun yang sama, Donny menjalani debutnya sebagai aktor. Sinetron pertamanya adalah Bidadari yang Terluka, karirnya terus melejit, wajahnya juga menghiasi beberapa judul sinetron seperti Hari Berganti Hari (1999), Siti Nurbaya (2004), Jelita & Juwita (2005), Habibi dan Habibah (2005), Alisha (2007), hingga memainkan serial Police 86 (2012) dan lainnya.

Donny memulai debut layar lebarnya pada 2010 lewat film Love and Edelweiss. Film terakhirnya adalah film ketiga trilogi Buya Hamka yang belum dirilis. Berikut adalah beberapa judul film yang ia bintangi.

1. Love and Edelweis (2010)

2. X: The Last Moment (2011)

3. Kawin Kontrak 3 (2013)

4. Kesurupan Setan (2014)

5. My Idiot Brother (2014)

6. Doea Tanda Cinta (2015)

7. The Real Parakang: Warisan Berdarah (2017)

8. My Idiot Brother 2 : Angel, Kami Semua Punya Mimpi (2023)

9. Why Do You Love Me (2023)

10. Mohon Doa Restu (2023)

11. Film Vol III Buya Hamka



NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ISTIQOMATUL HAYATI



