Taylor Swift: The Eras Tour Pecahkan Rekor Film Musik Terlaris di Disney+

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film konser Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) mencetak rekor baru sebagai film musik No. 1 yang pernah ada di Disney+. Film ini telah ditonton 4,6 juta kali di Disney+ dalam tiga hari pertama peluncurannya pada Jumat, 15 Maret 2024 waktu Indonesia.

Selama akhir pekan lalu, penggemar Taylor Swift atau Swifties menonton 16,2 juta jam film konser berdurasi 3,5 jam di Disney+. Film ini diambil pada tiga pertunjukan pertama The Eras Tour di Los Angeles pada Agustus 2023.

Disney dilaporkan membayar lebih dari 75 juta dolar AS atau Rp 1,1 triliun untuk hak streaming Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) di seluruh dunia. Di hari perilisannya, layar utama Disney+ menampilkan sembilan set judul pilihan yang terinspirasi oleh masing-masing album dari penyanyi tersebut.

Tentang Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) merupakan film konser secara keseluruhan dan mencakup lagu “cardigan”, serta empat lagu akustik tambahan seperti “Maroon”, “Death By A Thousand Cuts”, “You Are In Love”, dan “I Can See You”.

Film yang disutradarai oleh Sam Wrench ini menghasilkan lebih dari 260 juta dolar AS di seluruh dunia pada box office global, menjadikannya film konser terlaris sepanjang masa. Film ini dirilis secara digital melalui Universal Pictures pada 13 Desember lalu, tepat di hari ulang tahun Taylor Swift, dengan tiga lagu bonus yang tidak ada dalam rilis teatrikal “Wildest Dreams,” “The Archer” dan “Long Live” yang juga ada dalam versi Disney+.

Taylor Swift: The Eras Tour Masuk Nominasi Golden Globes

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film Taylor Swift: The Eras Tour yang disutradari juga berhasil masuk nominasi Golden Globes. Film itu termasuk di antara film-film yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan pertama untuk pencapaian sinematik dan box office terbaik.

Film yang masuk dalam kategori itu harus memenuhi syarat menghasilkan setidaknya U$150 juta di box office seluruh dunia, termasuk $100 juta atau lebih di Amerika Utara. Namun sayangnya, penghargaan kategori ini diraih film Baribe karya Greta Gerwig.

Selain Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), konten musik lainnya yang tayang di Disney+ adalah folklore: the long pond studio sessions, menampilkan pertunjukan musik Taylor Swift yang lebih intim dengan menyanyikan lagu-lagu dari album folklore; Ed Sheeran: The Sum of It All, serial dokumenter tentang awal mula perjalanan hidup Ed Sheeran hingga ia menjadi musisi yang mendunia; Olivia Rodrigo: driving home 2 u, menceritakan tentang penyanyi Olivia Rodrigo yang melakukan perjalanan darat dari Salt Lake City, di mana ia mulai menulis album debutnya, menuju Los Angeles.

VARIETY | PEOPLE | THE HOLLYWOOD REPORTER

Pilihan Editor: Film Konser Taylor Swift: The Eras Tour Sudah Tayang, Ada yang Spesial untuk Fans