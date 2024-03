Intip Perjalanan Musik Girl Group LE SSERAFIM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia K-Pop kembali bergemuruh dengan kehadiran sebuah girl group yang mampu menyihir penonton dengan pesona dan bakatnya yang luar biasa. LE SSERAFIM merupakan girl grup Korea Selatan beranggotakan lima orang yang memulai debutnya pada 2 Mei 2022, dengan mini album FEARLESS di bawah HYBE dan Source Music. Anggota grup saat ini terdiri dari Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, dan Eunchae.

Baru saja bertunas, LE SSERAFIM telah memenangkan acara musik pertama mereka di The Show SBS MTV delapan hari setelah debut pada 10 Mei 2022.

Sebelumnya, pada 4 April, Sakura diperkenalkan sebagai anggota pertama grup, diikuti oleh Kim Garampada 5 April, Hong Eunchae tanggal 6 April, Kim Chaewon tanggal 7 April, Kazuha pada 8 April, dan Huh Yunjin pada 9 April.

Lalu, tanggal 10 dan 11 April, video LE SSERAFIM Casting Call dan LE SSERAFIM 2022 FEARLESS SHOW dirilis melalui Saluran YouTube resmi HYBE Labels, menampilkan kelompok penuh untuk pertama kalinya. Tanggal 13 April, Source Music mengumumkan bahwa grup tersebut akan debut pada 2 Mei dengan mini album Fearless. Seminggu setelahnya, trailer debut grup berjudul The World Is My Oyster dirilis.

Lalu, tanggal 21 April, dilaporkan bahwa Fearless telah melampaui 270.000 eksemplar terjual dalam minggu pertama periode pre-ordernya. Seminggu kemudian, pada 30 April, YG PLUS mengungkapkan bahwa pre-order untuk album tersebut telah melebihi 380.000 eksemplar. Album ini memecahkan rekor penjualan mingguan untuk album debut girl grup di Hanteo, terjual 300.000 eksemplar di minggu pertama.

LE SSERAFIM, sebuah proyek kolaborasi antara agensi terkemuka di Jepang dan Korea Selatan, menawarkan sesuatu yang segar dan unik di industri K-Pop. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya dari kedua negara, grup ini menghadirkan kombinasi musik, tarian, dan estetika visual yang memukau.

Keberhasilan LE SSERAFIM tidak hanya didasari oleh bakat mereka dalam menyanyi dan menari, tetapi juga oleh kepribadian yang kuat dan karisma yang memikat dari masing-masing anggotanya. Setiap anggota, mulai dari yang berpengalaman hingga yang baru debut, membawa sesuatu yang istimewa ke dalam dinamika grup, menciptakan harmoni yang memukau di atas panggung.

Penampilan panggung LE SSERAFIM tidak hanya sekadar pertunjukan biasa. Mereka membawa energi yang luar biasa dan semangat yang menular kepada penonton mereka. Dengan koreografi yang canggih dan visual yang memikat, setiap penampilan mereka menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar.

Meskipun relatif baru, LE SSERAFIM telah mencatat sejumlah pencapaian yang mengesankan dalam industri K-Pop. Dengan singel-singel yang mendominasi tangga lagu dan penampilan di berbagai acara musik terkemuka, mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam industri hiburan.

LE SSERAFIM bukan hanya sekadar girl group biasa. Mereka adalah simbol dari keberagaman, persatuan, dan kekuatan yang terletak pada impian bersama. Dengan langkah-langkahnya yang gemilang, mereka telah membuka jalan bagi generasi berikutnya dari penyanyi dan penari yang bercita-cita tinggi. Dunia K-Pop telah menemukan sebuah permata yang bersinar terang, dan nama LE SSERAFIM akan terus dikenang dalam sejarah industri hiburan.

KARUNIA PUTRI | MUTIARA RAUDHATUL JANNAH | KPOPCHART

