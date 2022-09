Kecelakaan Syuting The Golden Spoon, Jung Chaeyeon Jalani Operasi Patah Tulang

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Chaeyeon seorang aktris Korea Selatan dan anggota grup DIA mengalami kecelakaan saat syuting drama terbaru The Golden Spoon. Jung Chaeyeon terjatuh dari tangga ketika syuting The Golden Spoon pada Sabtu pagi, 10 September 2022, menurut agensi MBK Entertainment.

Jung Chaeyeon kemudian segera dibawa ke rumah sakit dan menjalani beberapa pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ia didiagnosis mengalami patah tulang selangka hingga menderita gegar otak setelah menjalani rontgen dan CT Scan.

Melansir Allkpop, Jung Chaeyeon meninggalkan pesan untuk para penggemar di fancafe grupnya sebelum ia menjalani operasi. Ia memberitahu kepada para penggemarnya agar tidak perlu khawatir karena ia akan baik-baik saja.

“Saya menulis ini karena saya tidak ingin membuat AID khawatir. AID!!!!!! Kami seharusnya tertawa itu, sekarang apa!!!!!! Saya punya firasat kalian akan khawatir sakit jadi saya memutuskan untuk datang ke sini hehehehe. Saya akan baik-baik saja setelah saya menjalani operasi!!!! Jangan khawatir. Aku akui aku sedikit gugup… tapi semuanya akan baik-baik saja. Hahahahahaha jangan khawatir. Saya benar-benar baik-baik saja, jika saya tidak menghitung bahu dan tulang selangka saya. Ah..! Gegar Otak!!!! Sudah hilang sekarang, kepalaku baik-baik saja!!!! Saya baik-baik saja!!!,” tulisnya.

Operasi tulang selangka Jung Chaeyeon akan dijadwalkan pada sore hari ini, Selasa, 13 September 2022 waktu Korea. Operasi jahitan tambahan juga akan dilakukan jika ada kerusakan ligamen.

The Golden Spoon. Dok. Disney+ Hotstar.

The Golden Spoon dibintangi oleh Yook Sungjae BTOB, Jung Chaeyeon DIA, Lee Jong Won,Yeon Woo, dan lainnya. Drama ini disutradarai oleh Song Hyun Wook. Episode pertama akan ditayangkan pada Jumat, 23 September mendatang. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer The Golden Spoon. Ini merupakan drama baru Jung Chaeyeon setelah The King’s Affection pada 2021 silam.

The Golden Spoon berkisah tentang seorang anak yang lahir dari keluarga kurang mampu. Dia selalu memakai sendok emas misterius untuk bertukar nasib dengan seorang teman yang lahir di keluarga kaya raya. Jung Chaeyeon DIA akan memerankan sebagai Na Joo Hee, wanita yang hanya ingin hidup normal,jujur, dan adil dari keluarga yang kaya raya.

JESSYCA GAZELLA | ALLKPOP | SOOMPI

