Venom 3 akan Tayang 2024, Simak Ulasan Film Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 12 Maret 2024, Sony Pictures mengumumkan judul Venom 3. Sekuel ini berjudul Venom: The Last Dance yang akan tayang pada 25 Oktober 2024. Alur dari film yang disutradarai Kelly Marcel masih dirahasiakan. Tetapi, Tom Hardy akan kembali menjadi pelindung mematikan Eddie Brock atau Venom untuk ketiga kalinya. Film ini juga akan dibintangi oleh Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, dan Clark Backo.

Selama dua sekuel sebelumnya Venom 3, ada beberapa ulasan atau review terkait film tersebut.

1. Venom (2018)

Menurut Mike Ryan dari UPROXX, Venom memiliki peluang menjadi jenis film yang menjual pertunjukan tengah malam ketika orang-orang menonton horor komedi Rocky Horror Picture Show. Menurut Mike, jika menonton dengan kelompok yang tepat dan cara berpikir sesuai alur Marvel, Venom sangat menyenangkan untuk ditonton.

Dikutip dari Variety, Chris Nashawaty dari Entertainment Weekly mengungkapkan, Venom tidak terlalu buruk, tetapi tak juga bagus. Film ini biasa-biasa saja, mudah dilupakan setelah menonton. Venom memiliki suasana yang suram, layaknya Gotham dalam Batman. Namun, karakter dalam film ini tidak pernah menjadi inti dari keseluruhan cerita.

2. Venom: Let There Be Carnage (2021)

Dikutip dari IMDb, Venom: Let There Be Carnage memiliki dua penulis skenario berbeda yang berjuang untuk satu cerita film ini. Namun, sekuel ini seperti tidak sinkron. Karakter dalam film ini juga tidak konsisten dan lelucon yang sama diulang belasan kali.

Dikutip dari Rotten Tomatoes, Cris Parker, kritikus film, menyebut sosok Carnage dalam sekuel kedua ini membawa penonton dari berbagai hal kurang berguna ke kejadian yang menyenangkan, meskipun masih berantakan seperti Venom. Rick Bentley mengatakan, sutradara sekuel ini dan Tom Hardy membuat hasil akhir yang menyenangkan.

3. Venom: The Last Dance (2024)

Meskipun alur dari Venom 3 masih dirahasiakan, tetapi salah satu pemeran, Juno Temple memberikan bocoran, syuting film ini hampir selesai. Ia juga menggambarkan keadaan syuting film ini. “Ini merupakan perjalanan yang liar dan menakjubkan. Ini sangat baru bagi saya. Ini set yang besar! Sangat menyenangkan dan saya bisa bekerja dengan orang keren,” katanya kepada Variety.

