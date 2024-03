Mengenal 4 Peserta The Zone: Survival Mission Season 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ mengumumkan, The Zone: Survival Mission Season 3 yang akan tayang pada pertengahan 2024. Variety show ini mengangkat tema Real & Fake, setiap misi akan dilakukan di suatu ruang yang sulit dibedakan antara palsu dan nyata.

Pada dua musim sebelumnya, acara ini dibintangi oleh Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo, dan Kwon Yuri. Namun, musim ketiga, Lee Kwang Soo akan digantikan oleh dua peserta baru. Dikutip dari Soompi, Kim Dong Hyun dan Dex akan bergabung dengan Jae Suk dan Yuri.

Siapa saja peserta The Zone: Survival Mission Season 3?

1. Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk lahir pada 14 Agustus 1972. Ia komedian dan pembawa acara komedi televisi. Ia dijuluki MC Bangsa karena daya tarik dan popularitasnya yang luas di Korea Selatan. Jae Suk salah satu komedian kondang di Korea yang memuncaki Gallup pada 2009. Pada 2012, ia kembali memuncaki Gallup dan bertahan selama enam tahun berturut-turut.

Baca Juga: Para Pemain Bagikan Cerita Menarik di Balik Layar Apartment 404

Dikutip dari My Drama List, salah satu tokoh televisi dengan bayaran tertinggi di Korea ini pernah tampil dalam beberapa acara televisi, drama, dan film, antara lain Reply 1988 (2015), Busted Season 2 (2019), dan P1H: The Beginning of a New World (2020).

2. Kwon Yuri

Kwon Yuri lahir pada 5 Desember 1989. Ia penyanyi, aktris, dan penulis lagu asal Korea Selatan. Ia memulai debutnya sebagai anggota Girls' Generation pada Agustus 2007. Pada 2013, ia memulai debut filmnya melalui No Breathing. Pada 2018, ia memulai debut sebagai penyanyi solo dengan extended play pertama berjudul The First Scene.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun, acara televisi, film, dan drama yang pernah dibintangi oleh Yuri, antara lain Running Man (2010), Good Job (2022), dan Dolphin (2023).

3. Dex

Dikutip dari Kprofiles, nama lengkapnya Kim Jin Young lahir di Suncheon, Korea Selatan, pada 9 Juni 1995. Ia Youtuber atau streamer Korea Selatan yang terkenal. Ia juga pernah tampil dalam acara televisi, seperti Running Man (2010) dan Men on Fire (2023).

4. Kim Dong Hyun

Kim Dong Hyun lahir pada 17 November 1981. Ia seniman bela diri campuran Korea Selatan. Saat ini, ia bertarung di divisi kelas welter Ultimate Fighting Championship (UFC). Ia dikontrak oleh UFC setelah bertarung di promosi Jepang DEEP dan Korea Selatan Spirit MC. Sejak 26 Juli 2018, ia merupakan pesaing peringkat 15 di peringkat kelas welter UFC resmi. Pada 2020, ia tidak berperingkat karena tak aktif lagi.

Tak hanya The Zone: Survival Mission Season 3, ia juga pernah tampil dalam beberapa acara televisi, film, dan drama, seperti Champion (2018), 18 Again (2020), dan Fighter (2022).

Pilihan Editor: Menjelang The Zone: Survival Mission 3 Tayang, Simak Ulasan Variety Show Ini Sebelumnya