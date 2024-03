Mengenal Ellyas Pical, Legenda Tinju Indonesia yang Diperankan Denny Sumargo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial biopik Ellyas Pical akan menceritakan perjalanan karier legenda tinju Indonesia, Ellyas Pical. Serial ini akan tayang di Prime Video pada 21 Maret 2024. Denny Sumargo akan memerankan Ellyas Pical dalam serial ini.

Dikutip dari Antara, Ellyas Pical mantan petinju kelahiran Saparua, Maluku, pada 24 Maret 1960. Ellyas menjadi salah satu legenda tinju Indonesia, karena deretan prestasi yang diraihnya dalam dunia tinju. Minatnya terhadap tinju berbeda dari keluarganya yang kebanyakan musisi. Ellyas mulai tertarik dengan tinju sejak kecil setelah menonton pertandingan tinju Muhammad Ali di TVRI.

Profil Ellyas Pical

Pada usia 13 tahun, dia mulai terlibat dalam dunia tinju. Pada awal kariernya, Elly telah meraih berbagai penghargaan mulai dari tingkat kabupaten hingga Piala Presiden. Kemampuannya membawa dia memulai karier profesionalnya di Seoul, Korea Selatan. Ia mengalahkan petinju Hi Yung Chung. Pertandingan ini diadakan oleh Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) pada Mei 1984.

Kemenangannya melawan Hi Yung Chung membuat dia mendapat julukan The Exocet. merujuk peluru kendali atau rudal Prancis yang digunakan Inggris dalam Perang Falkland 1982 melawan Argentina. Ia mendapat julukan tersebut lantaran berhasil mengalahkan Chung dengan pukulan hook kiri, yang menyebabkan Technical Knock Out (TKO).

Setelah mengalahkan Chung pada 1985, Elly mengamankan gelar IBF Super Flyweight untuk tiga pertandingan. Namun harus kalah saat melawan petinju Kolombia, Juan Polo Perez, pada 14 November 1989. Sampai usia ke-32 Ellyas Pical telah menjalani 26 kali pertandingan dengan 20 kemenangan, 1 kali imbang, dan 5 kekalahan. Setelah segala pencapaian itu, ia pensiun.

Pada 2016, tepat usianya 55 tahun, Ellyas sempat menjajaki kembali ring tinju, saat itu ia melawan Feras Taborat dalam sesi pertandingan Legendary Match bagian dari pertunjukan Road to The World Champions: Daud Yordan Vs Kato Yoshitaka.

Kisahnya sebagai petinju juga pernah didokumentasikan melalui film layar lebar berjudul The Exocat pada 2019. Film ini disutradarai Robby Ertanto dan dibintangi oleh aktor Jefri Nichol.

