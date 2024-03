DAY6 Umumkan Tanggal Comeback untuk Album Terbaru, Intip Profil Keempat Anggotanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DAY6 dikabarkan akan merilis album kembali pada 18 Maret 2024 yang akan mendatang setelah keempat anggotanya telah menajalani wajib militer. Mereka akan kembali ke panggung hiburan dengan formasi penuh dengan mini album yang bertajuk Fourever.

Dilansir dari Soompi, Fourever akan menjadi tonggak penting untuk DAY6. Mini album ini menandai kembalinya mereka sebagai formasi lengkap sebagai band setelah tiga tahun vakum dari dunia musik K-Pop. Mini album terakhir yang mereka rilis adalah The Book of US: Negentropy - Chaos Swallowed Up in Love pada April 2021.

Jelang perilisan mini album barunya, DAY6 juga mulai membagikan cuplikan proyek barunya. Konten teaser pertama berupa trailer film dirilis di YouTube resmi JYP Entertainment. Sepuluh jam setelah penayangan perdananya, video tersebut telah ditonton lebih dari 74 ribu kali.

Banyak hal menarik dalam video trailer berdurasi 20 detik tersebut. Beberapa di antaranya termasuk video lama yang merangkum perjalanan DAY6 tahun 2019. Namun, menjelang di detik-detik terakhir, video teaser tersebut nampaknya juga memberikan gambaran sekilas tentang proses persiapan album yang dinantikan tersebut.

Mini album tersebut bukan hanya soal musiknya saja, ini adalah perayaan reuni band mereka. Terlebih lagi bagi Wonpil yang merupakan anggota terakhir yang mendaftar wajib militer, telah menyelesaikan tugasnya. Tidak kalah antusiasnya, MyDay (sebutan dari penggemar DAY6) menyambut comeback mereka dengan kembali mendengarkan lagu-lagu lama mereka. Sehingga beberapa lagu menjadi populer di chart Melon Top 100 seperti You Were Beautiful (2017) dan Time of Our Life (2019).

Berikut profil singkat keempat anggota DAY6 yang dilansir dari Kprofiles.

1. Sungjin

Leader grup band Day6 adalah Park Sungjin yang memiliki posisi sebagai main vocalist dan Rhythm Guitarist. Sungjin Day6 lahir di Busan pada 16 Januari 1993 dengan zodiak Capricorn. Sosok ekspresif yang kerap kali disebut mirip dengan Lee Min Ho, pemilik vokal menarik ini memang sangat tenang, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan penampilan terbaik di atas panggung.

2. Young K

Kang Young Hyun atau lebih dikenal sebagai Young K, merupakan member DAY6 yang memiliki posisi sebagai bassis, vokalis, dan rapper. Selain itu, ia juga mampu menguasai berbagai alat musik, sehingga sering berkontribusi menulis beberapa lagu keluaran grup band ini. Sebab menjadi sosok yang multitalenta, ia sering mendapatkan banyak dukungan dari penggemar. Miliki nama panggilan Burger King, idol kelahiran Ilsan, Korea Selatan pada 19 Desember 1993, memiliki kewarganegaraan Korea dan Kanada.

3. Wonpil

Di antara yang lain, ia memiliki kepribadian dan penampilan yang lembut, sehingga mampu menghadirkan emosi yang menjiwai dalam setiap lagu yang dibawakan. Kim Won Pil atau dikenal sebagai Wonpil Day6 merupakan member Day6 yang memiliki posisi sebagai keyboardist, synthesizer, visual, sekaligus vokalis. Berteman baik dengan Jinyoung GOT7, Wonpil merupakan member Day6 kelahiran Incheon, Korea Selatan pada 28 April 1994 yang berzodiak Taurus.

4. Dowoon

Dianggap sebagai tulang punggung ritme dalam musik DAY6, Yoon Do Woon atau yang dikenal sebagai Dowoon merupakan member berposisi sebagai drummer, vocalist, dan maknae. Dia bahkan kerap membagikan beberapa potretnya saat sedang memancing ikan di laut pada sosial media Instagram pribadinya. Dowoon kelahiran Busan, Korea Selatan pada 25 Agustus 1995, yang sekaligus menjadi anggota termuda dari grup band tersebut.

MYESHA FATINA RACHMAN I DINI DIAH

