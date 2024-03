Profil Pemeran The Tyrant, Cha Seung Won dan Kim Kang Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar mengumumkan drama Korea atau drakor terbaru The Tyrant. Drakor yang akan tayang akhir tahun 2024 ini bercerita ketika sebuah bioenhancer revolusioner dicuri saat serah terima rahasia antara badan intelijen Korea dan Amerika Serikat.

Drakor ini akan bercerita mengenai bioenhancer revolusioner dicuri saat serah terima rahasia antara badan intelijen kedua negara tersebut Akibatnya, kedua pemerintahan ini bergegas untuk mendapatkannya kembali.

Pemeran The Tyrant

Drama ini akan dibintangi oleh aktor kondang antara lain Cha Seung Won dan Kim Kang Woo.

1. Cha Seung Won

Cha Seung Won lahir di Anyang, 7 Juni 1970. Ia aktor dan model. Cha Seung Won mulai mendapat puncak kariernya sebagai aktor mencapai ketenaran melalui film komedi hit Kick the Moon (2001), Jail Breakers (2002), My Teacher, Mr. Kim (2003), dan Ghost House (2004). Dikutip dari My Drama List, Cha Seung Won memulai karier sebagai aktor dengan film Holiday in Seoul (1997).

Cha Seung Won pernah membintangi beberapa drama, yakni 71: Into the Fire (2010), Man on High Heels (2014), Cheer Up, Mr. Lee (2019), Night in Paradise (2021), The Greatest Love (2011), You’re All Surrounded (2014), dan A Korean Odyssey (2017). Ia juga pernah mengisi beberapa video musik, yaitu Cry Cry (2011), Lovey Dovey (2012), dan Beautiful (2017).

2. Kim Kang Woo

Kim Kang Woo aktor Korea Selatan yang telah berkarier dalam industri perfilman selama dua dekade. Kim Kang Woo lahir di Seoul pada 11 Juli 1978. Ia telah membintangi beragam genre. Dikutip dari Asian Wiki, Kim Kang Woo memulai debutnya sebagai penyanyi pada 1998. Ia memulai debut aktingnya di film The Coast Guard (2002) saat masih kuliah di Universitas Chung-Ang.

Dia kemudian membintangi beberapa drama populer lainnya seperti Three Leafed Clover (2005), Bichunmoo (2008), The Slingshot (2009), dan Haeundae Lovers (2012). Kim Kang Woo juga sukses di layar lebar. Dia membintangi berbagai film terkenal seperti The Aggressives (2005), The Railroad (2007), Le Grand Chef (2007), The Taste of Money (2012), dan Missing Noir M (2015).

Kim Kang Woo pernah menerima penghargaan sebagai aktor baru terbaik di Busan Film Critics Awards dan Korean Film Awards untuk perannya dalam The Aggressives. Dia juga telah memenangkan aktor terbaik di KBS Drama Awards dan MBC Drama Awards untuk perannya dalam drama Haeundae Lovers dan Golden Cross.

MARVELA | MY DRAMA LIST | ASIAN WIKI

