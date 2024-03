Mengenal Para Pemeran Wonderful World

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor, Wonderful World telah tayang di Disney+ Hotstar pada Jumat, 1 Maret 2024. Drakor ini bercerita tentang anak seorang profesor yang dibunuh tanpa konsekuensi. Ibunya berusaha untuk membalaskan dendamnya

Pemeran Wonderful World

1. Kim Nam Joo

Kim Nam Joo kembali setelah vakum selama enam tahun. Kim Nam Joo akan berperan sebagai Eun Soo Hyun dengan berprofesi sebagai psikolog. Salah satu drama yang mengangkat namanya Misty yang dirilis pada 2018, dikutip dari My Drama List.

Karier Kim Nam Joo bermula sebagai Miss Korea. Ia menekuni bidang model pada 1992. Pada 1994, ia mendapat kesempatan menjadi aktris dalam ajang pencarian oleh SBS. Karier Kim Nam Joo melejit dan membintangi beberapa drama televisi seperti Model, The Boss, dan Her House.

2. Cha Eun Woo

Cha Eun Woo berperan sebagai Gwon Seon Yul yang pelajar kedokteran yang telah putus sekolah. la memiliki keterikatan dengan Eun Soo Hyun karena ada kesamaan trauma. Gwon Seon Yul tumbuh dalam keluarga kaya, namun ia pemuda misterius yang secara pribadi memilih untuk menjalani kehidupan yang sulit.

Cha Eun Woo salah satu anggota Astro yang meniti karir di bidang akting. la debut sebagai aktor dengan peran kecil dalam film My Brilliant Life. Pada 2015, ia bersama anggota Astro lainnya berpartisipasi dalam web-drama To Be Continued.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2016, ia membintangi web drama My Romantic Some Recipe. Dari sini, nama Eun Woo sebagai aktor secara perlahan semakin menanjak. Ia bermain dalam beberapa drama, yaitu Hit the Top (2017), Sweet Revenge (2017), dan Top Management (2018). Namanya makin populer setelah membintangi Gangnam Beauty (2018).

3. Kim Kang Woo

Kim Kang Woo berperan sebagai Kang Soo Ho. Kim Kang Woo debut dalam film The Coast Guard pada 2002. la mendapat julukan Mr.Right akibat perannya dalam drama Breathless (2003) dan Three Leafed Clover (2005).

4. Im Se Mi

Im Se Mi sebagai Han Yoo Ri dalam Wonderful World. Debut akting Im Semi, Sharp 2 pada 2005. Ia mulai dikenal dan membintangi beberapa drama lainnya seperti Heartstrings (2011), That Winter, The Wind Blow (2013), Two Weeks (2013), Only Love (2014), Goodbye Mr. Black (2016) dan Shopping King Louie (2016).

MARVELA | MY DRAMA LIST

Pilihan Editor: Drama Cha Eun Woo dan Kim Nam Joo, Wonderful World Tayang 1 Maret 2024