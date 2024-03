Berteriak saat Pesta di Paris, Sikap Han So Hee Jadi Sorotan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee baru-baru ini menjadi sorotan publik saat menghadiri sebuah pesta di Paris. Dia menghadiri berbagai acara merek di Paris Fashion Week. Salah satunya merek perhiasan mewah Boucheron.

Han So Hee sebagai duta global, menghadiri pesta perayaan ulang tahun ke-20 merek tersebut. Saat berpose untuk foto resmi, bintang drama My Name itu, meminta penonton untuk diam dengan cara berteriak.

Momen tersebut diketahui dari sebuah unggahan yang beredar di media sosial. Han So Hee terlihat mengerutkan kening dan berteriak, “Harap diam." Suasananya memang sangat bising. Namun dia kembali tersenyum saat ditanya, apakah dia baik-baik saja, dan melanjutkan syuting tanpa masalah.

Tanggapan penggemar atas sikap Han So Hee

Video itu sangat singkat sehingga sulit untuk mengetahui konteksnya secara keseluruhan. Netizen fokus dengan sikap dan cara dia berteriak. “Apa pun situasinya, tidak profesional jika tiba-tiba berteriak dan pamer dalam suasana hati yang buruk,” kata netizen.

“Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang selebriti,” kata netizen lainnya.

Di sisi lain penggemar Han So Hee memiliki penjelasan berbeda. Mereka memuji aktris The World of the Married menggunakan pengaruhnya dalam situasi itu.

"Komentar di YouTube Short itu mengatakan bahwa seorang jurnalis laki-laki berteriak dengan gila-gilaan, melemparkan gelas minuman ke lantai dan seluruh situasi menjadi kacau...tentu saja Han So Hee dapat berkata pada saat itu," ujar netizen lainnya.

“Mengingat kepribadian Han So Hee, mungkin ada masalah besar pada saat itu apakah itu reporter sungguhan atau bukan karena dia adalah seseorang yang punya otak dan tidak akan mengambil tindakan seperti itu begitu saja...Saya harap orang-orang tidak melakukannya. membencinya dan pergi berburu penyihir hanya dengan menonton videonya saja," kata yang lainnya.

"Bukankah bagus jika seseorang yang berpengaruh seperti dia bisa membentak seseorang yang membuat keributan? Menurutku itu keren," ujar yang lain.

"Ekspresi wajahnya yang biasa di hadapan para penggemarnya selalu tersenyum sejujurnya haha orang-orang sudah tahu dia punya kepribadian yang baik, aku yakin ada alasan di balik reaksinya," ujar yang lainnya.

