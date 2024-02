Setlist Konser Ed Sheeran Mathematics Tour di Jakarta, Ada Sekitar 30 Lagu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Ed Sheeran akan digelar pada Sabtu, 2 Maret 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). Para penggemar mendapatkan pengalaman konser dengan sensasi panggung 360 derajat ikonik, yang merupakan standar global untuk Mathematics Tour 2024.

"Saya akan datang lagi ke Jakarta pada 2 Maret. Saya tidak sabar untuk tampil lagi di kota yang luar biasa ini," kata Ed Sheeran dalam video yang diunggah di Instagram promotor PK Entertainment dan Sound Rhythm pada Senin, 26 Februari 2024.



Harga Tiket Konser Ed Sheeran Baca Juga: Sandiaga Uno Targetkan Dampak Ekonomi Rp 150 Miliar dari Konser Ed Sheeran di JIS

Terdapat enam kategori, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 5 juta. Berdasarkan denah konser, panggung akan berada di tengah, sehingga penonton akan duduk mengelilinginya. Dengan begitu seluruh area tribun JIS bisa dipenuhi oleh penonton. Berikut harga tiket konser Ed Sheeran di Jakarta:

Pink - Rp 5.000.000

Purple - Rp 3.500.000

Blue - Rp 2.500.000

Orange - Rp 1.500.000

Yellow - Rp 1.500.000

Green - Rp 900.000 (Sold Out)

Baca Juga: Bamsoet Dukung Gelaran Konser Ed Sheeran dan Tom Jones di Jakarta

Harga tiket yang tertera belum termasuk pajak pemerintah 15 persen, biaya platform 5 persen.



Setlist Konser Ed Sheeran Mathematics Tour 2024 Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa hari sebelum konser, selain memiliki tiket, penonton juga perlu mengetahui lagu-lagu apa saja yang akan dibawakan Ed Sheeran dalam penampilannya kali ini. Berikut setlist konser Ed Sheeran Mathematics Tour 2024:

1. Tides

2. BLOW

3. I'm a Mess

4. Shivers

5. The A Team

6. Castle on the Hill

7. Don't / No Diggity

8. Eyes Closed

9. Give Me Love

10. Boat

11. Salt Water

12. Own It / Peru / Beautiful People / I Don't Care

13. End of Youth

14. Overpass Graffiti

15. Curtains

16. Galway Girl

17. Thinking Out Loud

18. Love Yourself

19. Sing

20. Photograph

21. Perfect

22. Bloodstream

23. Afterglow

24. You Need Me, I Don't Need You

25. Shape of You

26. Bad Habits

Pilihan Editor: Lokasi Konser Ed Sheeran + - = x Tour 2024 di Jakarta, Pindah dari GBK ke JIS