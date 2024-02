Operasi Tubektomi Setelah Melahirkan Anak ke-5, Sheila Marcia: Waktunya Tutup Pabrik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sheila Marcia memutuskan untuk menjalani operas tubektomi setelah melahirkan anak kelima pada Senin, 26 Februari 2024. Dia dan suaminya, Dimas Akira sepakat untuk tidak menambah anak lagi.

"Lengkap sudah kebahagiaan kami, waktunya ‘tutup pabrik’ dan kami memilih dengan operasi Tubektomi," tulis Sheila Marcia di Instagram pada Rabu, 28 Februari 2024.

Kemarin, Dimas Akira telah mengabarkan bahwa operasi tubektomi Sheila Marcia berjalan dengan lancar dan saat ini masih dalam masa pemulihan. "Puji Tuhan, Sheila sudah selesai operasi tubektominya, saat ini Sheila sedang istirahat pasca operasi," tulisnya di Instagram Story pada Selasa, 27 Februari 2024.

Mengutip dari situs Hello Sehat, tubektomi adalah salah satu metode sterilisasi pada perempuan untuk kehamilan yang sifatnya permanen. Cara kerja KB steril tubektomi adalah dengan memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Tindakan sterilisasi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pembuahan dan kehamilan.

Sheila Marcia Bersyukur Jadi Ibu dari 5 Anak

Menurut Sheila Marcia, dia dan suami akan fokus membesarkan anak-anaknya. Keduanya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi orang tua dari lima anak. "Sudah saatnya @dmustakira dan aku fokus di hanya membesarkan anak, ini akan menjadi fase kami bergadangan, mikir pampers dan detail-detail keperluan baby lain juga untuk yang terakhir kalinya. Bahagia bisa di kasih Tuhan kesempatan untuk bisa menjadi Orangtua dari anak-anak kami yang Luar Biasa, we are so blessed," tulisnya.

Kelima anaknya telah memberikan pelajaran berharga bagi Sheila Marcia dan Dimas Akira. "Di 5 tahun kelahiran berbeda, kalian semua sama special, dan berharga di tiap hembusan nafas mama papa, mama papa cinta anak-anak semua. Love you all kids," tulis artis 34 tahun itu.

Sheila Marcia Melahirkan Anak Kelima Melalui Persalinan Normal dengan Induksi

Sheila Marcia melahirkan anak kelima yang diberi nama Abraham Jared Joseph di salah satu rumah sakit di Bali pada Senin, 26 Februari 2024. Jared lahir dengan berat 4,1 kilogram dan panjang 53 sentimeter melalui persalinan normal.

"Karena hilangnya kontraksi beberapa kali maka kami melakukan persalinan dengan bantuan Induksi yang membuat rasa sakit lebih dasyat dari biasanya, seakan-akan di detik-detik terakhir ingin rasanya menyerah karena merasa tidak sanggup, but then, dengan kesabaran dan semangat dari suster dan dokter berhasil meyakinkan aku kalau aku sudah sejauh ini, dan kuat," tulis Sheila Marcia pada Senin, 26 Februari 2024.

