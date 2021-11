Keluarga Anji dan Sheila Marcia Semakin Akrab, Netizen Ikut Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anji dan Sheila Marcia menunjukkan keakraban mereka sebagai keluarga. Keduanya memamerkan kedekatan itu di masing-masing akun Instagram mereka. Netizen yang melihat gambaran ini ikut merasa bahagia.

“Our awesome family, literally awesome. Kurang @winatalia, @sagaomarnagata , @sigraumarnarada. Setelah segala badai dan pencobaan, here we are standing stronger and closer next to each other #awesomefamily dan #keluargakece,” tulis Sheila Marcia di halaman Instagramnya, Selasa, 23 November 2021.

Baik Sheila maupun Anji membagikan foto saat Anji mengunjungi keluarga Sheila di Semarang. Anji juga mengunggah video saat ia memeluk Dimas Akira, suami Sheila dan Sheila dan berpamitan dengan mereka. “Happy Family,” tulis Anji. Di Instagram pribadinya, Dimas juga mengunggah foto pertemuan mereka dan menuliskan, "Bahagia itu Sederhana" yang menggambarkan perasaannya saat berkumpul dengan istri, anak-anak, dan Anji.

Wina Natalia, istri Anji, yang tidak bisa ikut mendampingi Anji hanya memberikan emotikon heart eyes di unggahan Sheila. Sheilapun langsung membalas komentar Wina dengan menuliskan, “Ada birthday girl nih, happy birthday skali lagiii buat Minda.”

Netizen yang melihat kedekatan keluarga ini ikut menuliskan komentar bahagianya. “Seneng banget lihat kaya gini, adi Big Family. patut dicontoh,” tulis @febriyanto7235. “Adem banget woyyyy kalian keren,” tulis @ridhoso. “Kenapa saya mendadak keluar air mata lihat ini,” tulis @karmonoorg. "Terharu deh manjii liat keakbran kalian... Semoga kalian selalu sehat dan sukses yaa manji dan Sheila sekeluarga," tulis @fitriramasita.

Seperti diketahui Anji dan Sheila Marcia memiliki satu orang putri bernama Leticia Charlotte Agraciana Joseph. Leticia sejak bayi tinggal bersama dengan Sheila Marcia. Sesekali jika liburan sekolah, Leticia akan mengunjungi Anji di Jakarta.

Saat suaminya Dimas Akira, mengalami pemotongan gaji yang cukup besar akibat pandemi, Sheila mengaku terbantu oleh keluarga Anji. Sheila bersyukur untuk kebutuhan anak sulungnya, Leticia ditanggung oleh Anji selaku ayah kandungnya dan istrinya, Wina Natalia. "Anji sama Minda, kita dah berhubungan baik juga, kan, mereka nolong Leticia, jadi anak aman nih. Tinggal aku sama Dimas," tuturnya, saat menjadi bintang tamu di acara podcast Deddy Corbuzier, Kamis, 28 Oktober 2021.

