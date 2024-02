Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota girl group populer aespa, Karina dikabarkan sedang menjalani proses pendekatan atau PDKT dengan aktor Lee Jae Wook. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh media lokal Korea Selatan, Dispatch.

Dalam laporannya, Dispatch mengungkapkan bahwa Karina dan Lee Jae Wook sedang berkencan usai bertemu pada pertama kali dalam acara peragaan busana Prada di Milan, 14 Januari 2024. Keduanya dikabarkan jatuh cinta pada pandangan pertama dan melanjutkan komunikasi setelah pulang ke Korea.

Melansir dari Soompi, C-JeS Entertainment selaku agensi yang menaungi Lee Jae Wook mengkonfirmasi kabar kencan dari artisnya. Agensi Karina, SM Entertainment juga mengeluarkan pernyataan serupa.

“Karina dan Lee Jae Wook sedang dalam tahap saling mengenal satu sama lain,” ucap SM Entertainment dikutip dari Soompi.

Lantas, bagaimana profil Karina aespa yang dikabarkan sedang PDKT dengan Aktor Lee Jae Wook? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil Karina Aespa

Yu Ji Min atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Karina adalah seorang penyanyi, rapper, dan penari dari salah satu grup wanita populer asal Korea Selatan, aespa.

Perempuan yang masuk dalam agency SM Entertainment ini juga berposisi sebagai leader dan center dalam grup yang debut pada 2020 itu.

Karina lahir pada 11 April 2000 di Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Dia memilih nama panggung Karina karena diambil dari nama baptisnya, yakni Katarina.

Karina menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Seongnam Shingi dan Sekolah Menengah Jeongja. Dia juga merupakan siswa yang aktif di klub dansa di sekolahnya.

Sebelum memulai debutnya dengan aespa, Karina sangat populer di media sosial. Dia bahkan pernah mendapat pengakuan sebagai ulzzang atau sebutan untuk seseorang yang dikenal karena kecantikannya.

Dia juga pernah ikut serta dalam Festival Hansol pada 2016. Kala itu Karina menampilkan tarian penutup Boombayah milik BLACKPINK dan Bubble Pop milik HyunA. Karina juga mengambil bagian Jennie di sampul Boombayah.

Popularitas itulah yang mengantarkan Karina untuk direkrut oleh manajer casting SM Entertainment dan menjadi trainee perusahaan pada 2016 silam. Adapun sebelum bergabung dengan SM Entertainment, Karina pernah menghadiri BORN Star Training Center.

Tiga tahun menjadi trainee, Karina pertama kali tampil di publik pada Februari 2019. Kala itu, Karina muncul dalam video musik ‘Want’ dari Taemin dan juga tampil sebagai penari untuk promosi lagu tersebut.

Pada November 2020, ia tampil bersama Kai EXO untuk showcase virtual yang diadakan oleh Hyundai Motors dan SM Entertainment. Ia pun dijuluki sebagai The Second Seulgi, anggota grup Red Velvet, oleh para penggemar grup-grup naungan SM Entertainment.

Pada 17 November 2020, Karina akhirnya resmi debut dalam grup aespa bersama tiga orang anggota lainnya. Mereka adalah Giselle, Winter, dan Ningning. Saat itu aespa merilis single digital berjudul ‘Black Mamba’ yang sukses meraih perhatian penggemar musik Korea atau Kpop.

Pada 27 Desember 2021, Karina diumumkan debut dengan grup unit GOT The Beat bersama anggota lain, yakni Winter, BoA, Taeyeon dan Hyoyeon dari Girls' Generation, Wendy dan Seulgi dari Red Velvet. GOT The Beat telah merilis single debut ‘Step Back’ dan mini album pertama ‘Stamp On It’

Pada November 2023, ia bersama aespa merilis mini album Drama. Album ini terjual sebanyak 1,1 juta salinan (copy) pada pekan pertama perilisannya. Periode tersebut berlangsung pada 10 November hingga 16 November 2023.

Terbaru, aespa dijadwalkan akan melakukan comeback pada April 2024 mendatang. Selain itu, grup musik yang populer melalui lagu ‘Next Level’ ini juga akan menggelar konser tunggal keduanya di Jakarta pada 24 Agustus 2024 dalam rangkaian tur dunia ‘2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE’.

RADEN PUTRI

