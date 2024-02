Cerita Yayan Ruhian Berperan di Film Boy Kills World, Syuting 4 Bulan di Afrika Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Aktor, Yayan Ruhian menceritakan pengalamannya berperan dalam film Hollywood terbaru, Boy Kills World. Film besutan sutradara asal Jerman, Moritz Mohr ini telah merilis trailer perdananya yang menampilkan Yayan Ruhian sebagai sosok dukun yang menjadi mentor sang tokoh utama, Boy, yang diperankan oleh Bill Skarsgard.

Kepada Tempo dalam sesi wawancara daring, Yayan yang saat itu berada di Tasikmalaya mengaku sudah lama menjalani proses syuting untuk film terbarunya tersebut. Aktor yang terkenal dengan karakter Mad Dog di film The Raid ini syuting di Cape Town, ibu kota Afrika Selatan.

"Sebetulnya sudah lama sekali ini hampir dua tahunan syuting film Boy Kills World. Saya syuting di Cape Town selama kurang lebih hampir empat bulan," ujar Yayan Ruhian pada Ahad, 25 Februari 2024. "Insyaallah mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, bisa rilis tahun ini."

Tantangan Yayan Ruhian Berperan di Film Boy Kills World

Berbicara soal peran terbarunya di kancah perfilman global, Yayan mengatakan bahwa setiap proyek yang dikerjakan akan menjadi tantangan tersendiri. "Sebuah tanggung jawab tentunya karena setiap karakter baru buat saya itu adalah hal yang baru. Jadi saya selalu menganggap setiap dapat peran, itu adalah sesuatu yang baru dan itu adalah tantangan yang harus saya pertanggung jawabkan," ujar aktor yang akrab disapa Kang Yayan.

Mengacu pada trailer perdana yang penuh adegan aksi, karakter Yayan di film ini akan bertemu dengan Boy dan melatihnya secara khusus. Yayan menjelaskan pengalaman tersebut jadi hal menarik untuknya. "Buat saya segala sesuatu yang baru akan menjadikan hal yang menarik. Tanpa ketertarikan itu, maka saya tidak bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Pengalaman Yayan Ruhian Beradu Akting dengan Bill Skarsgard

Terlebih, aktor berusia 55 tahun ini beradu akting dengan Bill Skarsgard, yang membintangi jajaran film ternama Hollywood. Sebut saja It, Deadpool 2, The Devil All The Time, dan masih banyak lagi. "Apalagi bertemu dengan orang yang baru lagi, Bill Skarsgard. Alhamdulillah itu suatu pengalaman baru bisa beradu akting dengan dia dan itu jadi satu kebanggaan buat saya setelah sebelumnya dengan aktor lain," ucapnya.

Yayan berharap karya ini bisa diterima oleh para pecinta film karena publik sudah mengetahui siapa seorang Bills Skarsgard dengan film-film sebelumnya. "Keterlibatan saya dalam film yang akan tayang ini mudah-mudahan jadi daya tarik bagi pecinta film Bills sendiri. Berkolaborasinya saya sebagai praktisi di Indonesia, mudah-mudahan tidak hanya jadi kebanggaan saya pribadi, tapi setelah filmnya rilis semoga bisa dinikmati pecinta film Tanah Air hingga jadi kebanggaan bagi mereka," kata Yayan.

Proses Yayan Ruhian Mendapatkan Peran di Boy Kills World

Yayan berujar bahwa proses dari awal ditawari oleh jajaran produser dan sutradara hingga akhirnya mulai syuting film ini tak terlalu panjang, "Sekitar 6 atau 7 bulan prosesnya, tapi sudah ada pemberitahuan setahun sebelumnya. Jadi selama 6, 7 bulan itu sudah fix baru saya bisa lock schedule."

Yayan Ruhian bersyukur bahwa proses yang cukup mulus untuknya saat mendapatkan peran Mentor di film Boy Kills World. "Mungkin itu jadi salah satu pertanda bahwa ini adalah sebuah project yang bisa memberikan hasil baik buat kami. Buat produksi di mana saya terlibat, juga bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat dan pecinta film di Indonesia," ujarnya.

