Profil Kit Harington, Aktor Keturunan Bangsawan Inggris Pemeran The Dreadful

TEMPO.CO, Jakarta - Kit Harington dikabarkan akan bintangi film layar lebar dengan genre horor gothic berjudul The Dreadful. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Natasha Kermani. Kit Harrington akan beradu akting dengan Sophie Turner untuk meramaikan The Dreadful. Kit Harrington dan Sophe Turner sudah bertemu sebelumnya dalam serial fantasi Game of Thrones selama delapan musim.

Dilansir dari Deadline, beberapa produser ternama digabungkan untuk memimpin film The Dreadful. Ada Luke Daniels dari Redwire Pictures/Tunnel, Patrick Muldoon dan Patrick Hibler dari Storyboard Media, serta Lucas Jarach. Greg Lauritano juga turut memproduseri film ini. Namun hingga kini, belum diketahui tanggal perilisan resmi film horor tersebut.

Kit Harington sebelumnya dikenal luas oleh masyarakat karena telah berkontribusi dalam serial fantasi ternama Game of Thrones selama delapan musim. Kemudian beberapa film yang ia bintangi meledak di pasaran seperti Pompeii, Eternals, dan Silent Hill: Revelation. Selain itu, ia juga menjadi pengisi suara dalam film animasi How to Train Your Dragon sebagai Eret dan Zog sebagai Gadabout.

Profil Kit Harington

Dilansir dari kitharington.org, Kit adalah aktor berkebangsaan Inggris. Ia lahir pada 26 Desember 1986 di London, Inggris. Nama asli Kit Harington adalah Christopher Catesby Harington. Nama panggungnya tersebut merupakan nama kecil yang diberikan Sang Ibu Deborah Jane yang terinspirasi dari seorang penulis drama dan penyair Inggris pada abad ke-16, Christopher Marlowe. Christopher Marlowe juga kerap kali dipanggil Kit yang merupakan singkatan dari nama depannya.

Kit Harington lahir dari pasangan Deborah Jane seorang mantan penulis drama dan David Richard Harington, seorang pengusaha yang memiliki garis keturunan sebagai keluarga bangsawan. Berdasarkan garis keturunan ayahnya, Paman Kit Haringtong adalah Sir Nicholas John Harington, Baronet Harington ke-14, dan kakek buyut dari pihak ayah adalah Sir Richard Harington, Baronet Harington ke-12.

Tidak hanya itu, Nenek Kit Harrington dari keluarga ayahnya adalah Lavender Cecilia Denny dan kakek buyut kedelapan Harington adalah Raja Charles II dari Inggris. Ia juga merupakan salah satu keturunan politisi Skotlandia Henry Dundas, Viscount Melville ke-1.

Pendidikan Harrington

Pada 1992 sampai dengan 1998, Kit Harington merupakan murid dari sekolah dasar Southfield. Kemudian, saat ia berumur 11 tahun, Kit bersama keluarganya memutuskan untuk pindah ke Worcestershire. DI kota tersebut ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Chantry di Martley hingga tahun 2003.

Kit Harington sudah memiliki ketertarikan dengan dunia akting sejak sekolah menengah dengan menonton produksi Waiting for Godot dan mengikuti beberapa kegiatan akting di sekolahnya. Dengan bekal tersebut, ia memilih menekuni dunia seni peran setelah lulus sekolah menengah. Kit memutuskan kuliah di Worcester Sixth Form College dan mengambil ilmu drama dan teater pada 2003 sampai dengan 2005.

Kit Harrington dan Game of Thrones

Sudah delapan musim serial fantasi Game of Thrones ia lalui. Fakta menariknya adalah sebelum menjadi aktor, ia merupakan pegawai toko buku. Dilansir dari IMDB, Saat ia masih menjadi pegawai toko buku, ia diharuskan untuk mengangkut buku serial Song Of Ice and Fire yang ditulis oleh penulis Game of Thrones George RR Martin. Dengan pekerjaannya saat itu, ia cukup membenci George RR Martin.

Masih seputar Game of Thrones, Crew serial ternama tersebut sempat kebingungan dalam pengambilan gambar pada Game of Thrones musim ketiga yang penuh aksi. Hal ini dikarenakan Kit Harrington pernah mengalami patah kaki pada 2013 akibat apartemennya yang terkunci dari luar dan ia terjatuh saat naik ke apartemen dari luar. Kit merasa bersalah saat itu dan sebagai permintaan maafnya, ia memberikan sebotol wiski pada manajer produksinya.

ADINDA ALYA IZDIHAR | MUHAMMAD RAFI AZHARI

