Viral, The Simpsons Prediksi Kemunculan Apple Vision Pro Sejak 8 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Prediksi dari serial animasi The Simpsons kembali menghebohkan warganet di jagat maya. Kali ini, animasi sitcom buatan Matt Groening tersebut diduga sudah memprediksikan kehadiran gadget paling mutakhir, serupa dengan yang diluncurkan perusahaan elektronik Apple, yaitu Apple Vision Pro.

“The Simpsons memprediksikan masa depan… lagi,” cuit salah seorang warganet di platform X menanggapi adanya kemiripan barang berupa kacamata virtual yang ditunjukkan di dalam animasi dengan produk yang baru diluncurkan Apple pada Jumat, 2 Februari 2024.

The Simpsons Gambarkan Kekacauan Akibat VR

Perangkat yang mengizinkan penggunanya merasakan pengalaman VR hiperrealistis dan mengendalikannya melalui gerakan mata dan tangan tersebut muncul di dalam serial The Simpsons pada episode berjudul Friends and Family yang tayang 8 tahun lalu, tepatnya 2016.

Di dalam episode tersebut diperlihatkan bahwa Mr. Burns mempekerjakan Marge, Bart, Lisa, dan Maggie untuk menguji coba perangkat serupa Apple Vision Pro sebagai keluarga virtual. Tidak lama kemudian penghuni kota Springfield juga mulai menggunakan perangkat berbentuk kacamata tersebut.

The Simpsons menampilkan adegan headset realitas virtual yang mengambil alih masyarakat pada 2016, 8 tahun sebelum Apple Vision dirilis. Foto: Istimewa

Ironisnya, setelah banyak warga yang menggunakan perangkat tersebut mulai terjadi kekacauan di kota dikarenakan perasaan disorientasi terhadap ruang di sekitar mereka. Ada yang tanpa sadar menabrak tiang lampu jalan hingga jatuh ke dalam lubang selokan.

Klip-klip ini dinilai menggambarkan dunia distopia yang bisa saja benar-benar terjadi di masa depan ketika banyak dari orang-orang yang mulai memakai perangkat sejenis Vision Pro di tempat-tempat umum.

Prediksi The Simpsons yang Terjadi di Dunia Nyata

Tidak sekali atau dua kali serial yang pertama tayang ada 1989 tersebut dinilai memprediksikan kejadian yang terjadi di masa depan. Di antaranya seperti terjadinya bencana kapal selam Titanic yang terjadi di pertengahan tahun lalu.

Pada tragedi tersebut, wisata Titanic yang diorganisir OceanGate Expeditions untuk melihat kapal Titanic yang karam di kedalaman 13 ribu kaki berangkat dan dinyatakan hilang pada Minggu, 18 Juni 2023. Kejadian tersebut dinilai mirip dengan adegan yang terjadi pada episode The Simpsons yang ditayangkan pada 2006.

Selanjutnya, ada kejadian tidak mengenakkan seperti invasi Rusia ke Ukraina di awal 2022 yang dinilai juga telah diprediksikan The Simpsons melalui episode berjudul Simpson Tide yang ditayangkan pada 1998.

“Sangat menyedihkan mengetahui hal ini tidak sulit untuk diprediksi,” ungkap salah satu warganet yang merasa bahwa kesamaan ini dinilai meresahkan.

Kemudian, The Simpsons juga dinilai telah memprediksikan kemenangan Donald Trump sebagai presiden pada 2016. Cerita serupa ditayangkan dalam sebuah episode yang berjudul Bart to the Future yang mengudara 16 tahun sebelum pemilihan presiden di Amerika tersebut benar-benar terjadi.

Meski begitu, produser dan juga aktor Bill Oakley menyampaikan pada 2020 bahwa tayangan yang dinilai mampu meramal masa depan itu hanyalah kebetulan belaka. “Saya akan mengatakan secara umum ketika orang mengatakan, 'The Simpsons' telah meramalkan sesuatu, itu hanya karena kita cenderung 'satir' dengan peristiwa di kehidupan nyata dari tahun-tahun sebelumnya. Dan karena sejarah terus berulang, hal tersebut terlihat seakan-akan kita sedang meramalkan sesuatu,” ucapnya, dikutip dari Reuters.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | NEW YORK POST | USA TODAY | REUTERS

