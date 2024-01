Profil Michael Wong, Penyanyi Mandarin yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Mandarin Michael Wong akan konser tunggal di Jakarta setelah lebih dari satu dekade tidak tampil di Indonesia. Konser bertema First Time ini akan diadakan di JIExpo Theater, Jakarta pada Sabtu, 30 Maret 2024. Desy Huang Jia Mei akan menjadi penyanyi pembuka di konser Michael Wong di Jakarta. Menurut promotor, Michael Wong akan tampil dengan live band dari Taiwan.

Mengenal Michael Wong

Michael Guang Liang atau Michael Wong lahir di Ipoh, Malaysia pada 30 Agustus 1970. Namanya sebagai penyanyi melejit di Taiwan setelah memulai kariernya bersama Rock Records. Mulanya dia membentuuk duo bersama Victor Wong. Duo ini berpisah pada 2000. Setelah itu, keduanya saat ini sama-sama berkarier sebagai penyanyi solo.

Dikutip dari Last.fm, spesialisasi musik Michael Wong, yakni lagu-lagu romantis dengan sentuhan permainan piano. Sejak kecil, ia sudah berminat terhadap musik. Pada umur 10 tahun, Michael Wong mulai tekun mendalami musik, apalagi dukungan orang tuanya yang membelikan piano untuk dia dan adiknya.. Wong juga menyanyi di gereja. Ia latihan bernyanyi sebagai paduan suara gereja semasa sekolah.

Selama masa sekolahnya, ia sudah sering menulis lagu dan ikut pertunjukan musik. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur dengan mengambil studi mengenai teknik komputer. Pada masa kuliahnya ia mempelajari teknologi Music Information Digital Interface atau MIDI yang membuatnya makin menyukai musik.

Dikutip dari All Music, debut solo pertamanya dia pada 2001. Albumnya berjudul Michael’s First Album. Setahun setelahnya ia merilis album kedua berjudul Ray of Light. Album ketiga Fairy Tale dirilis cukup jauh jeda waktunya, pada 2005.

Setelah Fairy Tale, Michael Wong cukup produktif meluncurkan album baru seperti Commitmen (2006) dan kompilasi album Michael Wong 1996-2006 (2007). Pada tahun yang sama Michael Wong juga merilis album lain berjudul Never Apart.

Rencana aktivitas terbaru, Michael Wong akan konser di Indonesia. “Michael Guang Liang pernah menggelar konser solonya pada 2011 di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade, Michael Guang Liang akan tampil kembali dalam konser tunggalnya di Indonesia untuk pertama kalinya, pada 30 Maret 2024 nanti," kata David Ananda, Managing Director Color Asia Live, dikutip dari situs resminya, Kamis 25 Januari 2024.

ADINDA ALYA IZDIHAR | MARVELA

