Berkat Kemampuan Aktingnya, Christine Hakim Masuk Forbes 50 Over 50: Asia 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Aktris ternama Tanah Air, Christine Hakim berhasil masuk dalam daftar Forbes 50 Over 50: Asia 2024. Pada Rabu, 17 Januari 2024, namanya diakui kancah global jajaran daftar ternama Forbes itu berkat kemampuan aktingnya yang mumpuni. Dia membuktikan bahwa usia lanjut tidak menghentikannya dalam berkarya.

Sebagai informasi, Forbes 50 Over 50: Asia merupakan daftar khusus yang telah ada sejak tiga tahun terakhir. Kategori ini menyoroti jajaran perempuan ternama se-Asia. Mereka berasal dari empat belas negara dan wilayah dengan lebih dari dua lusin sektor pekerjaan yang berbeda.

Jajaran perempuan Asia itu telah membuktikan pengaruhnya yang kuat di bidang fashion, farmasi, keuangan, seni dan lain sebagainya. Terlebih, mereka melakukannya di atas usia 50 tahun. Ada yang sukses masuk di usia 54, 68, dan bahkan 112 tahun.

Christine Hakim terpilih sebagai salah satu dari 50 perempuan dengan pengaruhnya yang diakui kancah global. Masuk dalam kategori aktor, namanya bersanding dengan jajaran pendiri, CEO, dan inovator ternama di seluruh Asia Pasifik. Kategori ini membuktikan bahwa usia senja, khususnya setelah 50 tahun merupakan masa kejayaan yang baru.

Christine Hakim: Grand Dame Perfilman Indonesia

Memasuki usianya yang ke-67 tahun, Christine Hakim dikenal sebagai Grand Dame perfilman Indonesia. Julukan itu disematkan oleh Forbes sebab Grand Dame sendiri merupakan frasa yang biasa dipakai sebagai julukan kepada seorang perempuan yang biasanya sudah lanjut usia dengan prestise atau kemampuan yang tinggi.

Christine Hakim merayakan 50 tahun berkarya di dunia perfilman pada 2023. Selama sepak terjang kariernya, dia meraih sembilan Piala Citra dan Penghargaan Seumur Hidup atau Lifetime Achievement dari ajang bergengsi Festival Film Indonesia (FFI) pada 2016 lalu.

Forbes mencatat peran-perannya yang terkenal. Mulai dari film Eat Pray Love (2010), Perempuan Tanah Jahannam (2019), dan penampilan terbarunya di episode 2 serial HBO, The Last of Us (2023).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, Hakim juga pernah berkontribusi dalam Festival Film Cannes, Prancis sebagai salah satu dari anggota juri. Di tanah air, dia menyandang Duta FFI pada acara penghargaan Piala Citra 2023.

Peran Christine Hakim juga aktif terlibat di luar dunia sinema. Dia pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk UNESCO dari 2008 hingga 2020.

FORBES | INSTAGRAM

Pilihan Editor: Menjelang 60 Tahun, Christine Hakim: Kita Harus Tahu Diri