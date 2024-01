Dirawat Setelah Operasi Perut, Kate Middleton Minta Maaf Tunda Kegiatannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari anggota keluarga Kerajaan Inggris, Putri Wales atau Kate Middleton. Dia dilaporkan harus beristirahat sejenak dari sorotan publik untuk fokus pada kesehatannya.

Kabar tersebut diungkap oleh pernyataan terbaru dari Istana Kensington pada Rabu, 17 Januari 2024. Melalui Instagram resmi Pangeran William dan Kate Middleton, Putri Wales dirawat di The London Clinic kemarin untuk menjalani operasi perut yang direncanakan.

Dirawat Lebih dari Seminggu Pascaoperasi

Operasi tersebut telah dilaksanakan dan Kate harus beristirahat selama beberapa hari. "Operasi berjalan sukses dan diperkirakan ia akan tetap berada di rumah sakit selama sepuluh hingga empat belas hari, sebelum kembali ke rumah untuk melanjutkan pemulihan," tulis pernyataan pihak Istana. "Berdasarkan saran medis saat ini, dia tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah."

Ibu tiga anak itu juga menghargai ketertarikan yang akan ditimbulkan atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, anggota keluarga kerajaan, khususnya Kate berharap agar publik bisa memahami keinginannya untuk menjaga kondisi tetap berjalan normal sebisa mungkin. Baik untuknya, maupun anak-anaknya, yakni Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis.

Istana Kensington juga mencatat bahwa Kate ingin informasi medisnya tetap bersifat pribadi. Sementara pembaruan kabarnya hanya akan dibagikan kepada publik ketika ada informasi baru yang signifikan.

Kate Middleton Minta Maaf karena Harus Absen

Absen dari kegiatan kerajaan, istri Pangeran William merasa tidak enak kepada publik. "Putri Wales ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terkait karena dia harus menunda kegiatannya yang akan datang," kata pernyataan tersebut. Selain itu, Kate juga berharap agar dapat sembuh sebaik dan sesegera mungkin.

Baru Merayakan Ulang Tahun

Tidak ada informasi tambahan tentang kesehatannya yang baru dibagikan oleh akun Instagram The Prince and Princess of Wales. Diketahui, Kate dirawat di rumah sakit hanya beberapa hari setelah ia memasuki usia yang ke-42 tahun pada 9 Januari lalu.

Ayah mertua Kate, Raja Charles III, juga sempat memberikan ucapan ulang tahun kepadanya di Instagram pada 9 Januari, "Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Wales hari ini!" tulisnya.

Menurut Vanity Fair, Kate Middleton sebelumnya mengadakan perayaan ulang tahun yang sederhana dengan orang-orang terdekatnya. Dia membuat pesta teh spesial dan kue buatan sendiri.

