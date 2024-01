Benarkah Taylor Swift dan Travis Kelce akan Tunangan Musim Panas Ini?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan sedang merencanakan pertunangan untuk musim panas tahun ini. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh Page Six pada Rabu, 11 Januari 2024.

Keterangan tersebut, dikutip dari ELLE, sudah kedua kalinya diberitakan oleh Page Six dalam kurun waktu satu bulan dan berhasil menimbulkan kegaduhan di jagat media sosial dari fans maupun nonfans artis pelantun lagu Cruel Summer asal Amerika tersebut.

Tanggapan Sumber Terdekat Taylor Swift dan Travis Kelce

Akibatnya, tidak lama setelah Page Six menerbitkan keterangan tersebut, The Messenger, salah satu kanal media entertainment lainnya, langsung membantah rumor tersebut.

Salah seorang sumber terpercaya yang dinilai dekat dengan Taylor Swift dan Travis Kelce menyatakan kepada The Messenger bahwa tidak ada rencana untuk keduanya bertunangan dalam waktu dekat, salah satunya dikarenakan hubungan keduanya yang baru berjalan selama setengah tahun. “Ini masih baru dan mereka bahagia dan masih saling mengenal,” ucap sumber terpercaya tersebut.

Meskipun Taylor dan Travis dianggap sudah berada pada usia yang dewasa dan matang (34 tahun) untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, tetapi sumber terpercaya US Weekly menegaskan bahwa pemenang 12 Grammy Awards dan dua kali Super Bowl ini belum akan melangsungkan tunangan maupun pernikahan pada musim panas tahun ini maupun dalam waktu dekat.

Hubungan Taylor Swift dan Travis Kelce

Di samping itu, meskipun Taylor dan Travis tidak pernah secara spesifik memberitahukan awal kedekatan mereka. Keduanya mengakui secara publik mengenai kebersamaan mereka setelah statusnya sudah resmi berpasangan.

Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Travis pada siaran siniar miliknya, New Heights, dan dikonfirmasi oleh Taylor ketika ditemui di pertandingan football Kansas City Chief pada September tahun lalu.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kapanpun keduanya berencana untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius, tentu mereka akan dengan senang hati mengumumkan hari bahagia tersebut kepada dunia. Bagaimanapun, alangkah baiknya kita tidak melewati batas privasi yang mereka miliki dan berspekulasi atas hal-hal yang belum jelas kebenarannya.

