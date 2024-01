Mengenal Para Pemeran Drakor Knight Flower

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Knight Flower telah tayang pada Sabtu, 13 Januari 2024. Diadaptasi dari webtoon, drama saeguk ini dibintangi oleh Honey Lee, Lee Jong Won, Lee Ki Woo, dan Kim Sang Joong.

Drama yang disutradarai oleh Jang Tae Yoo, Choi Jung In, dan Lee Chang Woo ini akan menghadirkan cerita tentang Jo Yeo Hwa (Honey Lee). Ia wanita yang menjadi menantu dari keluarga terpandang di Joseon.

Pemeran Knight Flower

1. Honey Lee

Honey Lee lahir pada 2 Maret 1983. Dikutip dari Pinkvilla, Honey Lee akan memerankan Jo Yeo Hwa. Ia karakter yang menjelajahi dua kepribadian yang berbeda. Ia melakoni debutnya dalam drama The Partner sejak tahun 2009.

2. Lee Jong Won

Lee Jong Won, lahir pada 31 Desember 1994. Lee Jong Won dijadwalkan memerankan karakter Park Soo Ho dalam Knight Flower. Ia bertugas sebagai perwira bawahan Geumwiyoung, salah satu dari lima kampiun militer pada masa Dinasti Joseon. Ia menjalani debutnya pada 2019.

3. Kim Sang Joong

Kim Sang Joong berperan sebagai Suk Ji Sung, mertua Jo Yeo Hwa. Pada usia 17, Jo Yeo Hwa pindah ke rumah Suk Ji Sung setelah menikah dengan putranya. Ia melakoni debut pertama melalui film Money. Money, Money yang tayang pada 1991. Setelah itu, kariernya terus melejit sebagai aktor..

4. Lee Ki Woo

Lee Ki Woo memerankan karakter Park Yoon Hak dalam Knight Flower. Park Yoon Hak belajar dan tumbuh bersama Raja Yi So (Heo Jung Do) sejak masa muda mereka. Lee lahir di Seoul pada 23 Oktober 1981. Lee menjalani debut sebagai aktor sejak tampil di film Classic pada 2003. Tahun berikutnya, ia kembali tampil dalam drama Not Alone.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MARVELA

