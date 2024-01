Anies Lakukan Gerakan Attack On Titan dalam Penutupan Debat, Begini Artinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang mencuri perhatian saat debat capres 2024, Anies Baswedan memperagakan sikap salut atau gerakan dalam anime Attack on Titan. Saat menutup pernyataannya dalam debat pilpres putaran ketiga (debat kedua capres) pada Ahad, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, gestur tubuh Anies itu menampilkan gerakan penghormatan yang disebut "Shinzou Wo Sasageyo."

Bila diperhatikan lebih detail, gerakan Anies yang terinspirasi dari anime ternama itu terlihat mengepalkan tangan kanan, lalu menyilangkannya ke dada. Sementara tangan kirinya berada di belakang layaknya gerakan istirahat di tempat. "Indonesia absence no more, respected forever," kata calon presiden nomor urut satu itu sambil mengacungkan masing-masing satu jari ke atas yang diikuti gerakan Shinzou Wo Sasageyo ala tokoh Attack On Titan.

Filosofi Anies Lakukan Gerakan Shinzou Wo Sasageyo

Mengacu pada animenya, gerakan tersebut biasa dilakukan para pasukan pembebasan saat hendak berperang melawan musuh alias para titan dan siap mati demi kebebasan. Dilansir dari Japan Truly, gerakan yang selalu disertai teriakan "Shinzou Wo Sasageyo" itu memiliki makna mendalam yang secara harfiah berarti "Mengabdikan Hati."

Ungkapan ini mewujudkan keberanian, pengorbanan, dan tekad para karakter yang terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka melawan para titan. Ini juga merupakan ajakan untuk bertindak, mendorong satu sama lain untuk mengerahkan kekuatan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi demi rekan-rekan mereka dan masa depan umat manusia.

Bagi yang belum pernah menonton Attack on Titan, frasa ini masih dapat menghidupkan kembali pesan dedikasi dan ketekunan. Sebagai pengingat bahwa ketika dihadapkan pada tantangan yang besar, mendedikasikan diri maupun hati dan berjuang untuk apa yang diyakini dapat memberikan perubahan yang berarti.

Hal tersebut merupakan simbolisasi mengapa Anies melakukan gerakan penghormatan ala anime Attack On Titan di akhir sesi debat. Sebab dalam kehidupan nyata, frasa ini berarti melakukan sesuatu atau mengejar tugas dengan kesungguhan dan fokus pada tujuan.

Respons Netizen yang Mengetahui Gestur Anies Baswedan

Momen ini pun viral di media sosial, banyak pendukung Anies Baswedan yang mengunggah kembali gerakan Shinzou Wo Sasageyo. Tak sedikit pula yang mengunggah editan video dari animenya langsung yang disandingkan dengan penampilan Anies. Meski gerakan tersebut dipotong karena waktunya yang mepet, tapi netizen mengetahui hal tersebut lewat konten yang beredar luar di berbagai platform. Berikut reaksi netizen di Twitter (X) yang melihat gerakan Anies ala prajurit Attack On Titan.

"Apa yg beliau ucapkan dan apa yang beliau peragakan selalu mengandung filosofi," tulis @rif****.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Anies Yaeger..." tulis @bernadus****.

"Gerakan perubahan yg dipimpin Anies bukan hanya soal memenangkan kontestasi pilpres tetapi soal menyelamatkan Indonesia dari kehancuran," tulis @herman*********.

"Sasageyooooo, gokiiil beneran ternyata. Gak percuma belio rajin ditawarin nonton. Akhirnya dipraktekin," tulis @cho****.

"Gesture itu menunjukan perjuangan dan tekad yg kuat serta semangat juang bagi org yg liat SNK. Selalu aja ada closing yg membekas dari pak anies tapi timing nya terlalu mepet jd kurang dpt moment nya daripada yg pertama kamera nya jg kecepatan pindah," tulis @xandre****.

JAPAN TRULY | TWITTER

Pilihan Editor: Anies dan Tom Lembong Live TikTok Bareng, Dapat Pertanyaan Skincare-nya Apa