Anies dan Tom Lembong Live TikTok Bareng, Dapat Pertanyaan Skincare-nya Apa

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, belum lama ini kembali melakukan siaran langsung atau live TikTok bersama co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Tom Lembong. Namanya pun sempat menjadi trending topic di Twitter usai live tersebut. Uniknya saat siaran langsung pada Sabtu, 6 Januri 2024, ada netizen yang menanyakan soal skincare atau perawatan kulit kepada mereka.

Melihat pertanyaan tersebut, Anies pun menanyakan kepada rekannya. "Ini ada permintaan unik nih, Tom, dari namanya Diah. Ahjussi Lembong, ceritain perawatan kulit awet muda dong. Oke Tom, you have your own screen. Gimana tuh cara perawatan kulit. Ada perawatan enggak? Do you have any special skincare?" kata Anies Baswedan. Wajah Tom Lembong memang tampak terlihat awet muda di usianya yang ke-52 tahun.

Resep Awet Muda dan Glowing Tom Lembong

Sontak, Tom Lembong pun tertawa mendengarnya. Dia langsung menjawab bahwa ia teringat dengan debat capres di Amerika. Saat itu, ada yang menanyakan hal serupa kepada senator Elizabeth Warren. "Terus ya jawaban dia sama seperti jawaban saya. Water, air, itu aja," ujar Thomas Trikasih Lembong di live TikTok Anies.

Melanjutkan rangkaian perawatan kulitnya, Mantan Menteri Perdagangan Indonesia di era Jokowi pada 2015 hingga 2016 ini kembali merinci regimen harian untuk kesehatan kulitnya, "Ya masih pakai lap aja ya, lap biasa, lap kain terus dibasahin dengan air terus digosok itu sudah cukup ya."

Pentingnya Kesehatan Tubuh

Selain perawatan kulit dari luar, lulusan Universitas Harvard itu pun menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dari dalam untuk hasil kulit yang optimal. "Ya maaf itu saja sih, tapi yang kunci itu sebenarnya bukan cuma permukaan kulit ya, saya sih kulit yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat. Jadi menurut saya permukaan kulit itu cuma di ujung, akarnya adalah kesehatan tubuh dan badan gitu. Tetap gizi, minum air, stay hydrated ya kan," kata Tom Lembong.

Anies: Dinikmati meski Tak Gampang Dilakukan

Tak hanya itu, saat siaran langsung, sahabat Anies Baswedan itu juga mengatakan pentingnya agar tidak stres untuk kesehatan kulit awet mudanya. "Kemudian yang saya bilang tadi, tidur mencukupi, pasti juga stres lah. Stres kayaknya apalagi buat anak muda zaman sekarang ya stress management dan kesehatan mental tuh penting banget ya. Kalau enggak kan pasti jerawatan tuh stres," ucap Tom Lembong. Menurutnya, ada banyak masalah kulit yang terjadi disebabkan oleh stres.

Anies pun setuju dengan pernyataan Thomas Lembong. Ia memberikan tanggapan, "Makanya dinikmati, gampang untuk dikatakan tak selalu mudah untuk dilakukan."

