Lee Jong Suk Menandatangani Kontrak Baru dengan Agensi Ace Factory

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Lee Jong Suk menandatangani kontrak dengan agensi baru pada 4 Januari 2024. Ia bergabung dengan agensi Ace Factory. Sebelumnya, ia telah habis kontrak dengan agensi HighZium Studio pada Oktober 2023.

"Kami sangat senang menjadi bagian dari awal baru Lee Jong Suk, seorang aktor yang tidak hanya dipercayai oleh penonton, tapi juga membangun filmografi yang kokoh dengan keunggulan di atas rata-rata," kata pihak agensi dikutip dari Soompi.

Tentang Ace Factory

Ace Factory merupakan agensi yang menaungi sejumlah artis Korea Selatan antara lain Lee Jun Hyuk, Jang Seung Jo, Yoo Jae Myung, Lee Kyu Hyung, Jang Seung Jo, Yeom Hye Ran, Lee Si Young, Yoon Se Ah, dan Moon Jung Hee.

Ace Factory juga memproduksi beberapa drama seperti When the Weather is Fine, Stranger (Secret Forest), Confession, dan Grid. Ace Factory juga memiliki rencana untuk memperluas cakupan bisnisnya dengan mengembangkan teknologi Visual F/X (VFX). Agensi ini berencana untuk bekerja sama dengan MetaVerse Entertainment, anak perusahaan Netmarble F&C.

Dikutip dari AllKpop, Lee Jong Suk telah membintangi banyak film dan drama Korea atau drakor populer. Beberapa drama terkenal yang pernah dibintanginya antara lain Big Mouth (2022), Romance Is a Bonus Book (2019), While You Were Sleeping (2017), Pinocchio (2015), School 2013 (2013), I Can Hear Your Voice (2013). Lee Jong Suk juga berperan dalam drama The Relationship That I Oppose.

Lee Jong Suk sebelumnya mendirikan agensi A-MAN Project tahun 2018. Ppada April 2022, A-MAN Project menandatangani kemitraan strategis dengan HighZium Studio. Kemitraan ini secara efektif membuat Lee Jong Suk masuk dalam daftar artis di bawah naungan HighZium Studio, bersama dengan Song Joong Ki, Kim Ji Won, dan lainnya.



