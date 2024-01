Michael Bolton Jalani Operasi Tumor Otak, Berjuang Sembuh Demi Fans

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat, Michael Bolton mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis tumor otak. Belum lama ini, dia telah menjalani operasi darurat pengangkatan tumor sehingga harus membatalkan jadwal tur konsernya untuk sementara waktu.

Musisi 70 tahun itu membagikan pesan untuk para penggemarnya lewat unggahan di Instagram pada Sabtu, 6 Januari 2024. Michael Bolton baru mengetahui tumor tersebut pada akhir tahun lalu dan saat ini masih menjalani pemulihan.

"Tepat sebelum liburan, saya diketahui mengidap tumor otak, yang memerlukan pembedahan segera. Berkat tim medis saya yang luar biasa, operasinya sukses," tulisnya. “Saya sekarang memulihkan diri di rumah dan dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang luar biasa dari keluarga saya.”



Michael Bolton Tidak Ingin Kecewakan Penggemar

Pemenang Grammy itu dijadwalkan berangkat pada awal Februari 2024, dengan jadwal internasional direncanakan sepanjang tahun. Namun dia masih memerlukan waktu untuk memulihkan diri setelah operasi, dengan harapan bahwa dia akan membaik untuk melanjutkan pertunjukannya.

“Selama beberapa bulan ke depan, saya akan mencurahkan waktu dan energi saya untuk pemulihan yang berarti saya harus istirahat sementara dari tur,” tulisnya. “Itu selalu merupakan hal tersulit bagi saya untuk mengecewakan penggemar saya atau menunda pertunjukan, tapi yakinlah saya bekerja keras untuk mempercepat pemulihan saya dan segera kembali tampil."

Michael Bolton Berterima Kasih ke Penggemar

Lebih lanjut, pelantun How Am I Supposed To Live Without You itu mengucapkan terima kasih kepada para penggemar. Baginya, dukungan dari para penggemar sangatlah berarti untuknya.

"Saya sangat berterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah Anda berikan dengan murah hati kepada saya selama bertahun-tahun. Ketahuilah bahwa saya menyimpan pesan-pesan positif Anda di hati saya, dan saya akan memberi Anda lebih banyak kabar terbaru sesegera mungkin," tulisnya.

Sepanjang kariernya, Michael Bolton telah menjual lebih dari 65 juta rekaman di seluruh dunia dan memperoleh 9 single nomor satu dan sepuluh album teratas. Juli lalu, dia merilis Spark of Light, album musik orisinal pertamanya yang ditulis bersama dalam hampir 15 tahun. Di luar musik, dia berkompetisi di The Masked Singer pada 2021 dan 2023, dan tahun lalu dia menjadi bintang tamu di dua episode Awkwafina is Nora from Queens.

PEOPLE | VARIETY

