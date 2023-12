Aktor Legendaris Hollywood Ryan O'Neal Meninggal di Usia 82 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Ryan O'Neal, bintang Hollywood yang mendapat nominasi Oscar untuk perannya di film Love Story meninggal pada Jumat, 8 Desember 2023. Ia wafat di usia 82 tahun.

Berita duka ini datang dari unggahan emosional putranya, Patrick O'Neal. Patrick memberi penghormatan terakhir kepada ayahnya di Instagram. Ia menulis bahwa ayahnya "meninggal dengan tenang."

Legenda Hollywood Telah Berpulang

Melanjutkan unggahan tersebut, ia memberi gambaran kepada publik betapa hebatnya Ryan O'Nea, legenda Hollywood. Patrick mengungkap bahwa ayahnya merupakan sosok pahlawan untuknya.

“Saya mengaguminya dan dia selalu lebih besar dari kehidupan. Ketika saya lahir pada tahun 1967, ayah saya sudah menjadi bintang TV di Peyton Place," tulis Patrick.

Ia menceritakan pertemuan mendiang ayahnya dengan sang ibu. "Di sanalah dia bertemu dengan Ibu saya Leigh Taylor-Young, dan sekitar 9 bulan kemudian (kurang lebih satu atau dua kali kencan) saya lahir," tulisnya.

"Ayah saya menjadi bintang film internasional dengan Love Story di awal 1970-an, satu dekade yang benar-benar ia gemparkan dengan membintangi film-film seperti What's Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event, dan The Driver. Dia adalah legenda Hollywood. Titik," tulis Patrick menceritakan kehebatan sang legenda Hollywood.

farrah fawcett - ryan o\'neal/reuters

Berita kematian O'Neal muncul setelah dua kali didiagnosis menderita kanker. Aktor ini didiagnosa menderita leukemia kronis pada 2001 dan kemudian kanker prostat pada 2012.

Perjalanan Karier Ryan O'Neal

Mendiang O'Neal mengawali kariernya sebagai aktor dengan membintangi berbagai acara televisi Amerika Serikat pada 1960-an. Dia menjadi aktor tamu di acara-acara seperti The Untouchables, General Electric Theater, Leave It to Beaver, dan masih banyak lagi.

Kemudian ia menjadi pemeran tetap di NBC Empire dan drama serial primetime Peyton Place. Namanya melejit terkenal di seluruh dunia pada 1970 setelah beradu akting dengan Ali MacGraw dalam Love Story, film yang membuatnya meraih nominasi Golden Globe dan Oscar.

Sukses di Love Story, O'Neal beradu akting dengan Barbra Streisand dalam film What's Up, Doc? dan The Main Event. Di antara film-film tersebut, dia membuat kejutan bersama putrinya yang saat itu berusia 9 tahun, Tatum O'Neal, dalam film 1973, Paper Moon, yang kembali mendapatkan nominasi Golden Globe.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berperan sebagai pemeran utama dalam film Barry Lyndon karya Stanley Kubrick pada 1975, ia juga membintangi banyak film lainnya. Momen itu terjadi di sepanjang tahun 70-an, 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Sosok Ryan O'Neal

Berbicara seputar kehidupan pribadinya, O'Neal menikah dan bercerai dengan rekan aktrisnya Joanna Moore dan Leigh Taylor-Young. Keduanya sama-sama membintangi Peyton Place.

O'Neal kemudian menjalin hubungan putus-nyambung selama 3 dekade dengan Farrah Fawcett dari Charlie's Angels. Pasangan ini tetap bersama hingga Fawcett meninggal pada 2009.

O'Neal merupakan ayah empat anak yakni Tatum O'Neal dan Griffin O'Neal dari istri pertamanya, Joanna Moore, lalu Patrick O'Neal dengan istri keduanya, Taylor-Young serta anak bungsunya, Redmond James Fawcett O'Neal dari hubungannya yang abadi bersama Farrah Fawcett.

Dalam unggahan lain yang dibagikan oleh Patrick, aktor ini dipuji sebagai seorang pekerja keras berbakat yang "sangat menyukai akting yang polos dan sederhana". "Dia sangat mahir menghafal dialog dalam satu jam. Saya harap dia merasa bangga dengan kariernya, tetapi dia sangat rendah hati," tulisnya.

Ia juga menceritakan sosok Ryan O'Neal di lokasi syuting. "Dan dia sangat menyayangi para kru di lokasi syuting. Dia selalu memperlakukan semua orang di lokasi syuting dengan sangat baik. Mereka mencintainya, saya melihatnya secara langsung," tulis O'Neal muda. "Aku akan merindukanmu ayah. Aku mencintaimu. Kami mencintaimu."

PEOPLE | THE GUARDIAN

Pilihan Editor: Aktor Senior Yayu Unru Meninggal, Tahun Ini Muncul di Serial Bikinan Hollywood