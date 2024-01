Donald Trump Bantah Lakukan Intimidasi Demi Jadi Cameo Home Alone 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah pernyataan sutradara Chris Columbus yang menuduhnya melakukan intimidasi agar bisa tampil sebagai kameo di film Home Alone 2: Lost in New York (1992). Menurut Donald Trump, tim produksi film tersebut yang justru memintanya untuk tampil sebagai kameo.

“Mereka menyewa Plaza Hotel di New York, yang saya miliki saat itu. Saya sangat sibuk, dan tidak ingin melakukannya. Mereka sangat baik, tapi yang terpenting, gigih," kata Donald Trump di Truth Social, dikutip The Guardian pada Selasa, 2 Januari 2024.

Karena permintaan tim produksi, Donald Trump akhirnya menerima. Ia juga mengakui penampilan singkatnya di Home Alone 2 berdampak besar bagi hidupnya. “Saya setuju, dan sisanya tinggal sejarah! Kameo kecil itu lepas landas seperti roket dan filmnya sukses besar, dan sampai sekarang, terutama sekitar waktu Natal. Orang-orang menelepon saya setiap kali ditayangkan," katanya.



Sutradara Home Alone Merasa Diintimidasi Donald Trump

Chris Columbus yang menyutradarai dua film Home Alone mengatakan kepada Business Insider pada 2020 bahwa pemilihan Donald Trump sebagai kameo adalah syarat untuk dapat syuting di dalam hotel Plaza, di luar biaya biasanya.

“Dia memang melakukan intimidasi saat masuk ke dalam film tersebut,” kata Columbus, yang melaporkan Doland Trump mengatakan, “Satu-satunya cara Anda dapat menggunakan Plaza adalah jika saya ada di dalam film tersebut.”



Columbus teringat betapa terkejutnya tanggapan penonton terhadap kemunculan Donald Trump sebagai kameo yang digambarkan sebagai hal yang paling aneh. Columbus memutuskan untuk tetap mempertahankan adegan Donald Trump karena penonton bersorak pada pemutaran perdana film tersebut ketika mereka melihat Donald Trump muncul.

“Saat kami memutarnya untuk pertama kali, hal yang paling aneh terjadi: Orang-orang bersorak saat Trump muncul di layar. Jadi saya berkata kepada editor saya, ‘Tinggalkan dia di film. Ini adalah momen untuk penonton'," kata Columbus.

Doland Trump Klaim Home Alone 2 Sukses Berkat Dirinya

Donald Trump mengklaim penampilan singkatnya telah memberikan dorongan yang cukup besar pada film tersebut. “Kameo itu membantu membuat film ini sukses, tapi jika mereka merasa diintimidasi, atau tidak menginginkan saya, mengapa mereka memasukkan saya, dan menahan saya di sana, selama lebih dari 30 tahun? Karena saya dulu, dan masih, hebat untuk filmnya, itulah alasannya! Hanya seorang pria Hollywood dari masa lalu yang mencari cara cepat untuk mendapatkan publisitas Trump untuk dirinya sendiri!” kata Donald Trump.

Sekuel komedi Home Alone (1990), Home Alone 2 menghasilkan 359 juta dolar AS dan merupakan film terlaris ketiga pada 1992.

Pada 2019, beberapa pendukung Donald Trump mengeluh ketika adegan kameonya dihapus dari potongan film Home Alone 2 yang diputar di TV Kanada. Saat itu, Donald Trump mengatakan dia menduga hal ini diatur oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, di tengah perselisihan antara kedua negara mengenai tarif perdagangan.

