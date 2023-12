Jauh dari Kontroversi, Lee Dong Wook Punya Mantra Khusus untuk Menjaga Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Dong Wook termasuk selebritas Korea Selatan yang jauh dari kontroversi. Aktor berusia 42 tahun itu pun berbagi rahasia bagaimana menjaga namanya tetap bersih dari sorotan negatif publik.

Bagi seorang selebritas menjaga nama baik sangat penting agar tetap bisa bertahan lama di Industri hiburan. Sebagai contoh di Korea Selatan, sekali melakukan kesalahan, bisa merusak reputasi nama baik yang sudah dibangun sejak awal karier.

Baru-baru ini, wawancara lama Lee Dong Wook menjadi viral di forum online Korea Selatan. Wawancara itu saat dia mempromosikan film Year End: Medley tahun 2021 dalam podcast MMTG, yang dipandu oleh Jae Jae. Dalam wawancara dengan aktris Han Ji Min yang juga membintangi film itu, dia berbicara tentang hal yang membuat kariernya sukses dan bertahan lama di dunia hiburan.

Perjalanan karier Lee Dong Wook

Lee Dong Wook memulai debut aktingnya pada tahun 1999 dalam drama MBC satu episode. Tahun berikutnya, dia mendapatkan peran dalam serial antologi KBS, School 2. Namun baru di School 3 namanya mulai diakui industri hiburan negeri gingseng itu.

Kini sudah 24 tahun berkarier, popularitas Lee Dong Wook tak pernah berhenti menanjak. Beberapa karyanya pun selalu mendapat respon yang baik dari penggemarnya. Termasuk Guardian: The Lonely and Great God (2016-17) dan dua musim Tale of the Nine Tailed (2020, 2023).

Mantra penting untuk kariernya

Selain itu, nama Lee Dong Wook tidak pernah menjadi bagian dari skandal atau kontroversi apa pun. Dia mengatakan ada satu hal yang selalu dia ingat untuk mempertahankan kariernya.

“Saya tidak melakukan apa yang orang lain katakan kepada saya untuk tidak dilakukan. Dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum," katanya.

Han Ji Min ikut menimpali dengan mengatakan betapa kesuksesan bisa berubah-ubah dan, pada akhirnya, tindakan seperti itu hanya akan merugikan orang yang melakukannya. "Jadi, menghindari keadaan seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit," kata aktris Our Blues.

Lee Dong Wook lebih lanjut menguraikan sudut pandangnya. Dia mengatakan bahwa kesenangan melakukan hal-hal tersebut jauh lebih kecil daripada rasa takutnya mengacaukan hidupnya hanya dengan satu kesalahan. Hal itulah yang mengarahkannya untuk menghindari masalah.

Drama terbaru Lee Dong Wook

Drama terbaru Lee Dong Wook, A Shop For Killers, akan segera tayang tahun 2024. Dia berperan sebagai Jeong Jin Man, yang merawat keponakannyanya, Jian, diperankan Kim Hye Jin.

Suatu hari, polisi menelopn Jian, memberi tahu bahwa pamannya itu meninggal. Setelah itu, hidup Jian pun berubah. Dia menjadi incaran pembunuh. Saat terjebak di dalam rumah pamannya, Jian terpaksa mengingat kembali tahun-tahun pertumbuhannya sambil mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi.

