Profil Jennifer Love Hewitt yang Melejit Namanya Selama Membintangi Serial Ghost Whisperer

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Love Hewitt mengungkapkan pendapatnya tentang penuaan di industri hiburan. Jennifer Love Hewitt belum lama ini menunjukkan model rambut bob gelap kepada pengikutnya di Instagram. Saat itu dia baru saja keluar dari salon dan tidak menggunakan kosmetik. “Menua di Hollywood sangat sulit,” katanya. “Ini sangat sulit karena Anda tidak dapat melakukan apa pun dengan benar.”

Mengenal Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt lahir di Texas, pada 21 Februari 1979. Jennifer memulai karier aktingnya pada usia muda tampil dalam iklan dan acara televisi. Namanya melejit ketika dia mendapat peran utama sebagai Sarah Reeves Merrin dalam serial televis Party of Five pada pertengahan 1990-an. Performa dia membuka kesempatan untuk berbagai proyek film dan serial televisi lainnya.

Pada 1992, dia merilis album pertamanya Love Songs yang menunjukkan keberagaman minatnya. Perannya dalam film horor klasik I Know What You Did Last Summer (1997) membuatnya diakui di seluruh dunia. Kepopuleran dia meningkat lagi saat membintangi serial Ghost Whisperer (2005). Ia berperan sebagai Melinda Gordon, wanita yang mampu berkomunikasi dengan arwah.

Meskipun masuk industri musik, tapi fokus utamanya tetap perfilman. Jennifer juga memperluas kariernya di belakang layar sebagai produser.

Pada 2021, rehat sejenak dari media sosial setelah melahirkan anak ketiganya. Ia ingin berfokus untuk urusan keluarga. Ia berpamitan kepada pengikutnya melalui Instagram. Bintang film I Know What You Did Last Summer itu mengungkapkan, dia mungkin akan absen beberapa pekan untuk menikmati waktunya.

"Saya perlu mengatur ulang. Saya perlu mengambil waktu menggulir (media sosial) dan menjadikannya waktu aktif." Jennifer menjelaskan, media sosial kadang-kadang menyebabkan dia merasa tidak cukup baik melakukan sesuatu yang cukup.

