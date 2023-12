Jennifer Love Hewitt Ungkap Menjadi Tua di Industri Hiburan Serba Salah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Love Hewitt mengungkapkan pendapatnya tentang penuaan di industri hiburan. Hal ini berawal saat dia menunjukkan sedikit perubahan penampilan. Namun netizen memberikan reaksi yang tidak disangka.

Jennifer Love Hewitt belum lama ini menunjukkan model rambut bob gelap kepada pengikutnya di Instagram. Saat itu dia baru saja keluar dari salon dan tidak menggunakan makeup. Dia pun iseng menggunakan filter.

“Dan itu hanya sebuah filter yang pada saat itu terlihat bagus dalam cahaya di salon," kata aktris I Know What You Did Las Summer saat tampil di podcast Inside of You bersama Michael Rosenbaum.

Serba salah menggunakan filter

Namun setelah mengunggah foto itu, banyak yang mengatakan wajah Jennifer tidak dapat dikenali. Ada juga netizen yang berkomentar kalau dia menggunakan filter karena tidak ingin publik mengetahui penampilannya di usia 40-an.

“Menua di Hollywood sangatlah sulit,” katanya. “Ini sangat sulit karena Anda tidak dapat melakukan apa pun dengan benar.”

Rupanya aktris berusia 44 tahun ini bersenang-senang dengan komentar pedas netizen. Dia justru memancing komentar lainnya dengan foto yang lebih banyak menggunakan filter. Dia berusaha mengolok-oleh netizen dengan mengatakan bahwa wajahnya tetap sama, tidak berubah meski menggunakan filter.

Namun candaannya itu justru memancing banyak komentar pedas lainnya. Karena netizen menganggapnya sedang membela diri. Setelah itu dia baru menyadari bahwa tak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapi reaksi netizen.

Perhatian penggemar yang beragam

Sebenarnya, Jennifer bisa saja mengabaikan komentar jahat di media sosial. Tapi dia beralasan dengan membalas seperti itu, berarti dia memperhatikan apa yang dikatakan orang tentang dirinya.

"Di Hollywood, Anda tidak ingin peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang Anda, tetapi Anda harus peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang Anda," kata ibu dua anak ini.

Meski begitu, Jennifer mengatakan bahwa dia juga mendapat perhatian positif. Karena beberapa penggemarnya ada yang tumbuh bersama dengannya dan mengalami penuaan seperti dirinya. Tapi dia mengakui ada juga penggemar yang memiliki penilaian khusus tentang selebriti, sehingga menyulitkan ketika selebriti bertambah tua.

Jennifer Love Hewitt justru merasa lebih percaya diri dibanding masa mudanya. Dia menceritakan saat berusia 20-an dia justru tidak percaya diri, merasa diawasi dan harus menampilkan yang terbaik sepanjang waktu. Bahkan saat menjadi model sampul Maxim di usia 17 tahun, dia tidak tahu arti seksi.

E! NEWS | PEOPLE

