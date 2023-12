Nicki Minaj Terinspirasi Kesuksesan Taylor Swfit Hingga Ingin Berkolaborasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nicki Minaj mengungkapkan keinginannya berkolaborasi dengan Taylor Swift. Penyanyi rap yang baru merilis album baru Pink Friday 2 itu telah banyak berkoborasi dengan musisi terbaik. Tapi rupanya dia ingin menambahkan nama pelantun Bad Blood itu dalam daftar kolaboratornya.

Hal ini terungkap saat Nicki Minaj memberikan dukungan kepada Taylor Swift yang dinobatkan sebagai artis yang memiliki streaming terbanyak di Spotify pada tahun 2023. "Taylor ratu Sagitarius memang layak," tulisnya di X (sebelumnya Twitter).

Beri selamat untuk rekor Taylor Swift

Taylor Swift mencetak rekor dengan 26,1 miliar streaming secara global sejak 1 Januari 2023. Pemenang Grammy itu bahkan ditargetkan akan mendapatkan lebih dari US$100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun dari royalti Spotify tahun ini.

Nicky lantas memuji pencapaian Taylor Swift yang menurut dia tidak lepas dari dukungan Swifties, sebutan penggemar Taylor. "Dia mengambil cuti berbulan-bulan & bertahun-tahun lalu kembali dengan musik & penggemar hebat yang tidak akan pernah meninggalkannya!" tambahnya.

Taylor Swift memeluk Nicki Minaj, saat dia menerima Best Direction Award pada MTV Video Music Awards 2023 di Prudential Center di Newark, New Jersey, AS, 12 September 2023. Lewat single Anti-Hero Taylor memborong banyak penghargaan di MTV VMA 2023. REUTERS/Brendan Mcdermid

Penyanyi yang berulang tahun ke-41 pada 8 Desember itu menjadikan kesuksesan Taylor Swift sebagai inspirasinya. Dia menggunakan kesuksesan komesial Taylor sebagai contoh bagi para penggemarnya. "Taylor & para penggemarnya telah bekerja keras. Sekarang giliran kita," katanya.

Album baru Nicki Minaj Pink Friday 2 memulai debutnya di puncak Billboard 200. Dia juga memecahkan rekor penjualan vinil untuk album rap wanita.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat kekaguman Nicki terhadap Taylor, penggemar pun bertanya apakah dia akan berkolaborasi dengan kekasih Travis Kelce itu. Dia menjawab jika itu terjadi dia akan akan pergi ke studio rekaman hati berdebar-debar.

Berteman sejak lama

Nicki Minaj dan Taylow Swift menjalin pertemanan sejak lama. Keduanya pernah tampil bersama saat membuka acara MTV Video Music Awards 2015. Setelah tampil di panggung untuk The Night Is Still Young, keduanya juga tampil bersama membawakan lagu Bad Blood.

Baru-baru ini para penggemar memang berspekulasi jika keduanya berkolaborasi dalam album Taylor, 1989 (Taylor's Version). Spekulasi ini berawal setelah Taylor memasukkan kata "Sagitarius" ke dalam teka-tekinya di Google, yang dikaitkan dengan albumnya. Terlepas dari Taylor dan Nicki sama-sama memiliki zodiak Sagitarius, mungkin saja keduanya berkolaborasi suatu saat nanti.

ENTERTAINMENT TONIGHT

Pilihan editor: Nicki Minaj Beri Kejutan Setiap Jumat Sampai Album Baru Pink Friday 2 Rilis