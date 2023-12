Jonas Brothers Gelar Konser Perdana di Indonesia, Catat Tanggal dan Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Jonas Brothers akan tampil untuk pertama kalinya di Indonesia lewat tur konsernya yang bertajuk The Tour. Nick Jonas, Joe Jonas, dan Kevin Jonas akan menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Para penggemar di Indonesia berkesempatan untuk menyaksikan keajaiban konser Jonas Brothers secara langsung di atas panggung. Kakak beradik itu akan membawakan lagu-lagu hits mereka yang menduduki puncak tangga lagu.

Lewat The Tour, Jonas Brothers akan mengunjungi Asia (Indonesia dan Filipina), Australia, Selandia Baru, Polandia, Austria, Republik Ceko, Irlandia Utara, Hamburg, Lyon, Munich, dan Norwegia. Para penggemar di wilayah internasional dapat menyaksikan penampilan mereka di TODAY Show untuk melihat di balik layar The Tour.

Tiket Konser Jonas Brothers Dijual Mulai 6 Januari 2024

Penjualan tiket konser Jonas Brothers akan dimulai pada Sabtu, 6 Januari 2024 hanya melalui www.jonasbrothersjakarta.com pukul 10.00 WIB. Color Asia Live selaku promotor konser Jonas Brothers di Indonesia belum mengumumkan harga tiket.

"Color Asia Live sangat senang dapat membawa Jonas Brothers ke Indonesia, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari sejarah karena Jonas Brothers akan mengguncang panggung Asia hanya di Indonesia dan Filipina pada tahun 2024. Nantikan penjualan tiket di Indonesia yang akan dibuka pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 di www.jonasbrothersjakarta.com pukul 10.00 WIB," kata David Ananda selaku Managing Director Color Asia Live dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 22 Desember 2023.

Seputar Jonas Brothers

Sebagai salah satu grup paling sukses di abad ke-21, Jonas Brothers yang beranggotakan Nick Jonas, Joe Jonas, dan Kevin Jonas, telah menjual lebih dari 20 juta album dan terus bertambah, telah meraih dua nominasi Grammy Award, meraih 26 hits lagu di Billboard Hot 100, tercatat meraih tiga kali berturut-turut posisi #1 di Billboard 200, dan menghasilkan miliaran streaming. Di antara banyak penghargaan, mereka baru-baru ini mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame.

Pada 2019, mereka secara khusus memicu kembalinya dekade ini dengan debut album bersertifikasi Platinum dari Republic Records, untuk album Happiness Begins. Album ini menghasilkan single lagu Sucker yang meraih 5x Platinum, yang menjadikan mereka sebagai grup pertama di abad ke-21 yang memulai debutnya di posisi #1 di Hot 100, melejit sebagai Single Pop Airplay #1 terlama di 2019, dan menerima nominasi Penghargaan Grammy dalam kategori Penampilan Duo/Grup Pop Terbaik. Berada di posisi #1 di Billboard 200, album Happiness Begins secara mengesankan mencetak minggu penjualan terbesar di 2019 pada saat perilisan dan mendapatkan Double-Platinum untuk lagu Only Human dan meraih Platinum untuk lagu Cool. Band ini mendukung album tersebut dengan tur konser bertajuk Happiness Begins Tour di seluruh dunia, dan menjual lebih dari 1,2 juta tiket.

Pada 2023, Jonas Brothers sekali lagi membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang konstan, memulai era baru dengan merilis The Album, melalui Republic Records. Album ini diproduseri oleh Jon Bellion dan menampilkan single hit Waffle House dan Wings. Untuk mendukung album baru dan era baru bagi Jonas Brothers ini, mereka memulai tur konser bertajuk The Tour dengan dua pertunjukan yang terjual habis di Yankee Stadium yang ikonik di New York pada 12 dan 13 Agustus lalu. The Tour akan mencakup jadwal konser di stadion dan arena di seluruh dunia hingga 2024, yang akan menjadi tur terbesar dan terluas bagi band ini hingga saat ini.

