Lirik dan Arti Lagu Christmas Without You yang Viral Dicover BABYMONSTER

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Christmas Without You merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan Ava Max. Lagu ini secara resmi dirilis tanggal 18 Desember 2022 lalu. Lagu Christmas Without You kemudian viral setelah dicover girl band baru, BABYMONSTER.

Lagu Christmas Without You cocok dinyanyikan bersama keluarga saat momen hari Natal. Berikut ini lirik lagunya dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.

Arti Lagu Christmas Without You

Lagu 'Christmas Without You' yang dicover oleh BABYMONSTER adalah lagu yang merayakan suasana Natal namun juga mengungkapkan rasa kehilangan seseorang yang dicintai selama musim liburan tersebut. Liriknya menggambarkan kerinduan dan kekosongan yang dirasakan saat seseorang yang penting dalam hidup tidak ada di sekitar pada saat-saat spesial seperti Natal.

Dalam lagu ini, diceritakan perasaan tentang betapa sulitnya merayakan Natal tanpa kehadiran orang yang dicintai. Meskipun suasana Natal penuh dengan keceriaan dan kehangatan, kehadiran orang yang dicintai sangatlah penting untuk membuat momen itu benar-benar istimewa.

Lagu ini memberikan makna tentang pentingnya hubungan dan kehadiran orang yang dicintai dalam momen-momen spesial seperti Natal, dan bagaimana kehadiran mereka memberikan kehangatan dan kebahagiaan yang tak tergantikan.

Lirik Lagu Christmas Without You

Lights on the trees under fallen snow

You get a bit closer when the winter's cold

Now I can't wait 'til you're by my side

All of the best gifts, you just can't buy

Wherever you go, you light up the room

I hope that you'll make it back home soon

'Cause it won't feel like Christmas without you

I wish we were kissing under mistletoe

The stars on the sky just can't match your glow

Now I can't wait 'til you're by my side

We'll be warm by the fire all night, oh

I wanna hold you while the bells are all ringing

Want you to be here while the angel's singing

Days are perfect when I got you near

My only wish is you here

Wherever you go, you light up the room

I hope that you'll make it back home soon

'Cause it won't feel like Christmas without you

Wherever you are, you brighten the moon

I hope that you'll make it back home soon

'Cause it won't feel like Christmas without you (without you)

We could be outside dancing on the moonlight

Watching the sky roll over our heads

We could be inside trying to sing the lines right

Laughing until we fall out of bed

So when I wake up on Christmas Day

I hope the first thing I see is your face

Wherever you go, you light up the room

I hope that you'll make it back home soon

'Cause it won't feel like Christmas without you

Wherever you are, you brighten the moon

I hope that you'll make it back home soon

'Cause it won't feel like Christmas without you

It won't feel like Christmas without you

Terjemahan Lagu Christmas Without You dalam Bahasa Indonesia

Lampu di pepohonan di bawah salju yang turun

Kau menjadi sedikit lebih dekat saat musim dingin

Sekarang aku tidak bisa menunggu sampai kamu berada di sisiku

Semua hadiah terbaik, kamu tidak bisa membeli

Ke mana pun kau pergi, kau menerangi ruangan

Aku harap kau akan segera kembali ke rumah

Karena ini tidak akan terasa seperti Natal tanpamu

Aku berharap kami berciuman di bawah mistletoe

Bintang-bintang di langit tidak bisa menandingi cahayamu

Sekarang aku tidak bisa menunggu sampai kamu berada di sisiku

Kami akan hangat di dekat api sepanjang malam, oh

Aku ingin memelukmu saat bel berbunyi

Ingin kau berada di sini saat bidadari bernyanyi

Hari-hari terasa sempurna saat aku membuatmu dekat

Satu-satunya harapanku adalah kau di sini

Ke mana pun kau pergi, kau menerangi ruangan

Aku harap kau akan segera kembali ke rumah

Karena ini tidak akan terasa seperti Natal tanpamu

Dimanapun kau berada, kau mencerahkan bulan

Aku harap kau akan segera kembali ke rumah

Karena tidak akan terasa seperti Natal tanpamu (tanpamu)

Kita bisa berada di luar menari di bawah sinar bulan

Menyaksikan langit berguling di atas kepala kita

Kita bisa berada di dalam mencoba menyanyikan baris-baris itu dengan benar

Tertawa sampai kita jatuh dari tempat tidur

Jadi ketika aku bangun di Hari Natal

Aku harap hal pertama yang aku lihat adalah wajahmu

Ke mana pun kau pergi, kau menerangi ruangan

Aku harap kau akan segera kembali ke rumah

Karena ini tidak akan terasa seperti Natal tanpamu

Dimanapun kau berada, kau mencerahkan bulan

Aku harap kau akan segera kembali ke rumah

Karena ini tidak akan terasa seperti Natal tanpamu

Ini tidak akan terasa seperti Natal tanpamu

Demikianlah lirik dan arti lagu Christmas Without You dari Ava Max. Lagu ini sangat cocok menemani Hari Raya Natal yang jatuh tanggal 25 Desember nanti. Selamat Hari Raya Natal.

HERZANINDYA MAULIANTI

