Rayakan Anniversary, Maxime Bouttier Kirim Pesan Manis untuk Luna Maya

TEMPO.CO, Jakarta - Maxime Bouttier baru saja mengunggah momen manisnya bersama sang kekasih, Luna Maya. Jarang mengunggah kemesraan di media sosial, pasangan ini rupanya tengah merayakan hari jadi mereka di tahun pertama alias first anniversary pada Senin, 18 Desember 2023.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Maxime membagikan foto-foto Luna Maya di galerinya. Ada momen saat mereka sedang berlibur melihat air terjun, cantiknya Luna saat mengenakan kimono Jepang, serta beberapa potret lucu dari pacarnya itu.

Maxime Bouttier Tulis Pesan Romantis Rayakan Anniversary ke Luna Maya

Bersama foto-foto Luna Maya, Maxime juga menulis isi hatinya di hari spesial setahun hubungan mereka. "We love we fight. It has been a year since we began this dynamic together, and not in my wildest imagination we would cross paths and move to this direction together. I have the luck of calling you my friend and my partner. And share the sweet and bitter moments of our lives to each other. Happy one year," tulis Maxime Bouttier.

Atau yang artinya, "Kami mencintai kami berjuang. Sudah setahun sejak kami memulai dinamika ini bersama, dan tidak dalam imajinasi terliarku, kami akan berpapasan dan bergerak ke arah ini bersama-sama. Aku beruntung menyebut kamu temanku dan pasanganku. Dan berbagi saat-saat manis dan pahit dalam hidup kita satu sama lain. Selamat satu tahun."

Dukungan dari Netizen agar Segera Menikah

Melihat konten bucin tersebut, unggahan Maxime pun langsung banjir komentar netizen. Banyak yang tak sabar menunggu kabar baik dari dua sejoli ini.

Meski terpaut usia sepuluh tahun, keduanya tampak serasi dan kerap membuat netizen Tanah Air meleleh. Publik akhirnya bahagia bisa melihat ucapan perayaan anniversary dari Maxime Bouttier kepada Luna Maya.

"Ditunggu kabar baik selanjutnya."

"Semoga dilancarkan jalannya menuju pelaminan."

"Tambah sukses dan bahagia utk 2 pasangan ini...langgeng hubungannya sampai ke pelaminan."

Maxime Bouttier dan Luna Maya Makin Mesra Rayakan Anniversary

Publik juga banyak yang kaget bahwa ternyata hubungan pasangan selebritas ini sudah memasuki usia satu tahun. Komentar netizen yang heboh ini langsung membanjiri unggahan Maxime. Keduanya dinilai so sweet dan cocok.

"Wowwww ternyata daah setahun yaaa.. langgeng yaa kalian."

"Catet nih 18-12-2022 yeee tanggal jadian mereka.... Co cuittt dah ah."

"Aww... Got teary-eyes reading this. Happy anniversary lovebirds. Happy, healthy, full of love and togetherness ahead for both of you."

