5 Aktor Laga Kelas Dunia Lawan Main Jet Li, Iko Uwais Menyusul?

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai aktor film laga yang telah mendunia, Jet Li kerap beradu akting dengan aktor laga dari berbagai negara. Baru-baru ini sosok Jet Li muncul dalam sebuah poster film berjudul Non Stop. Film laga yang dimainkan oleh sejumlah aktor terkenal seperti Iko Uwais, Ma Dong Seok, termasuk Tony Jaa.

Namun selain beradu akting dengan aktor-aktor laga itu, Jet Li telah bermain dengan sejumlah aktor di film laga kelas dunia. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 aktor laga dunia yang pernah beradu akting bersama Jet Li:

1. Brendan Fraser

Dikutip dari Asianwiki, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor menceritakan tentang penjelajah Rick O'Connell, yang diperankan Brendan Fraser. Rick berpetualangan bersama putranya Alex, istrinya Evelyn dan saudara laki-lakinya, Jonathan untuk menghentikan mumi yang terbangun dari kutukan berusia 2.000 tahun.

Dalam film ini lantaran Jet Li berperan sebagai Kaisar Naga Tiongkok kejam yang dikubur menjadi pasukan terracotta. Kebangkitan Kaisar Mumi mengancam akan menjerumuskan dunia ke dalam pengabdiannya yang tanpa ampun dan tanpa akhir. Sedangkan Brendan Fraser harus mencari bantuan untuk mengalahkan Kaisar Mumi.

2. Jackie Chan

Pertemuan Jackie Chan dan Jet Li terjadi di film The Forbidden Kingdom. Keduanya menuntun remaja Amerika Jason yang diperankan Michael Angarano untuk mengembalikan tongkat kepada Raja Kera yang juga diperankan Jet Li. Meskipun memiliki satu tujuan, keduanya sempat bertarung dalam perjalanan mengembalikan tongkat Raja Kera. Dalam film itu, Jet Li juga beradu akting dengan Collin Chou yang berperan sebagai Panglima Perang Giok yang jahat.

3. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh dan Jet Li beradu akting di film Master Tai Chi yang tayang pada 1993 silam. Dikutip dari movieweb-com, Master Tai Chi mengisahkan dua teman masa kecil yang tumbuh berdampingan, kemudian berpisah satu sama lain untuk menghadapi pemberontakan melawan kekaisaran Tiongkok pada saat itu. Keduanya saling berhadapan dalam pertempuran, dimana salah satu dari mereka menguasai seni Tai Chi.

4. Donnie Yen

Pertemuan Donnie Yen dan Jet Li terjadi saat berlaga di film HERO yang tayang pada 2002. Hero disutradarai oleh Yi-Mou Zhang dan berkisah tentang upaya pembunuhan oleh raja tirani Kerajaan Qin. Tak hanya itu, keduanya bertemu di Once Upon a Time in China II. Dalam sekuelnya, Wong Fei-hung yang diperankan Jet Li menghadapi aliran sesat jahat bernama White Lotus Society. Mereka adalah kelompok fanatik yang berencana mengusir orang-orang Eropa dari Tiongkok dengan menggunakan kekerasan.

5. Jason Statham

Meskipun satu tim di Expendables, Jason Statham dan Jet Li sempat berada di pihak yang berlawanan. Dalam film War yang tayang pada 2007, keduanya menampilkan perkelahian dan agresi. Dimana Jet Li adalah pembunuh bayaran dan Statham adalah agen FBI.

