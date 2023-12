Shannen Doherty Ungkap Alyssa Milano Penyebab Konflik di Balik Layar Charmed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Shannen Doherty buka-bukaan soal sengketa yang terjadi di balik layar serial televisi Charmed. Aktris yang membintangi 3 musim pertama serial ini bersama Alyssa Milano dan Holly Marie Combs mengungkap keretakan yang telah berlangsung lama dengan mantan lawan mainnya.

Seperti yang diingat Shannen, ia mengatakan bahwa persahabatannya dengan Holly dipengaruhi oleh "persaingan" yang dia rasakan antara dirinya dan Alyssa. "Sangat menarik dari (Alyssa)" kata Shannen kepada Holly dalam episode 11 Desember 2023 di podcast IHeartRadio Let's Be Clear.

Alyssa Milano di Balik Keretakan Shannen Dorothy dan Holly Marie Combs

Shannen melanjutkan mengenai hal menarik dari Alyssa yang akhirnya mempengaruhi hubungan pertemanannya dengan Holly. "Dia (Alyssa) mencoba menarik kamu menjauh dariku," ujar Shannen kepada Holly.

Selama musim kedua acara tersebut, Holly menjalani operasi pengangkatan tumor yang berpotensi menjadi kanker. Setelah itu, Shannen mengklaim bahwa Alyssa dan ibunya melarangnya untuk mengunjungi Holly selama proses pemulihan.

"Rumah sakit membuatku takut setengah mati," kata Shannen. "Aku menunggu 24 jam setelah operasi untuk pergi dan bahkan tidak mudah bagi saya untuk masuk. Aku diberitahu tidak bisa masuk. Alyssa dan ibunya menghalangi orang-orang untuk menjenguk kamu dan pada saat itu kamu tidak tahu," ucap Shannen.

Melihat kembali awal keretakan hubungannya dengan Holly, Shannen ingat bahwa temannya itu mengirim pesan kepadanya. "Kawan, apakah kamu akan datang dan menemuiku?" ujarnya.

Meskipun demikian, Shannen mengaku menyesal dan merasa bersalah setelah menerima pesan dari lawan mainnya tersebut. "Aku juga merasakan kemarahan pada situasi tidak diizinkan untuk datang menemuimu dan menyebabkan perpecahan yang aneh di antara kami berdua yang terus berlanjut selama musim kedua. Hal itu membuatku menangis setiap malam," kata perempuan berusia 52 tahun itu.

Shannen juga menyinggung soal buku kumpulan esai Milano berjudul Sorry Not Sorry yang diterbitkan pada 2021. Di buku itu, Alyssa Milano menyinggung soal jiwa kompetitifnya hingga meretakkan hubungan di antara mereka bertiga dan berakhir didepaknya Shannen Doherty dari Charmed.

"Saya dengar dia membahas dalam bukunya,” kata Shannen, merujuk pada buku itu. “Jelas saya tidak pernah membaca bukunya. Kamu tahu, itu memberitahuku bahwa kamu tidak terlalu menyesal," ucapnya menyindir Alyssa Milano.

Pernyataan Holly atas Keretakan Hubungan Pemain Charmed

Mengenang kembali ke masa itu, Holly teringat kembali bagaimana ia membangun ikatan dengan Alyssa dan keluarganya selama syuting. Ia mengakui hal itu terjadi karena latar belakangnya.

"Cukup jelas bahwa aku dibesarkan oleh orang tua yang masih remaja dan aku tidak memiliki keluarga yang besar," tutur bintang Pretty Little Liars ini. "Jadi kamu benar, ketika ada keluarga yang datang dan mencoba mengadopsi saya, hal itu sangat menggoda saya. Aku juga ingin semua orang akur,aku ingin acara ini sukses," katanya.

Namun, seperti yang dikatakan Holly, ia percaya bahwa tidak ada "malaikat" atau "setan" di lokasi syuting. "Kami semua mengalami hari yang buruk, kami semua mengalami hari yang baik. "Semua bisa saja berperilaku lebih baik pada saat-saat tertentu, namun ada kurangnya kesadaran akan gambaran yang lebih besar dan lebih luas," ujarnya.

Shannen dan Holly Telah Berdamai

Sementara itu, aktris Insatiable ini mengatakan bahwa ia dan Shannen telah melupakan perseteruan mereka dan berdamai. "Perjuangan kami berasal dari perasaan bahwa aku berada dalam persaingan," kata Holly kepada Entertainment Tonight pada 2021. "Aku merasa bersalah atas peranku dalam hal itu," ucapnya.

Diagnosis kanker payudara Shannen pada 2015 yang baru-baru ini telah menyebar ke otak dan tulangnya mendorong Holly untuk mengulurkan tangan dan memberikan dukungan.

Adapun terhadap Alyssa Milano, meski kesal telah membuat hubungannya dengan Shannen Doherty merenggang, ia tetap memujinya. "Aku menaruh rasa hormat pada Alyssa. "Dia aktris yang hebat, sangat mencintai keluarganya, dan aku hanya berharap bisa merasa cukup kuat dengan diri sendiri untuk menyadarinya pada saat itu," ujar Holly menutup penjelasannya.

