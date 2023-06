Mengenal Shannen Doherty dan Perjuangannya Melawan Kanker Payudara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shannen Doherty, bintang televisi Amerika tahun 1990-an mengungkapkan perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4. Dua unggahan di akun Instagramnya pada Rabu 7 Juni 2023, bintang serial televisi populer Beverly Hills 90210 itu menjelaskan, sejak Januari lalu sel kanker sudah menyebar ke otak.

Profil Shannen Doherty

Shannen Doherty aktris Amerika yang dikenal karena perannya dalam beberapa serial televisi populer. Dia memulai karier aktingnya pada usia sepuluh tahun dengan peran dalam serial Father Murphy (1981).

Mengutip IMDb, Shannen Doherty lahir di Memphis, 12 April 1971. Doherty keturunan Irlandia, Inggris, Skotlandia, dan Prancis. Pada 1978, saat usianya tujuh tahun, dia dan keluarganya pindah ke Los Angeles. Ayahnya memulai cabang dari bisnis transportasi keluarga. Shannen Doherty anak dari pasangan Rosa Doherty dan Tom Doherty. Ayahnya bekerja di bank. Ibunya memiliki salon.

Mengutip Fandom, Doherty mendapat pengakuan keartisannya sejak peran utamanya dalam serial televisi Beverly Hills, 90210 yang ditayangkan dari 1990 hingga 1994. Dalam serial ini, Doherty memerankan karakter Brenda Walsh.

Shannen Doherty juga terkenal karena perannya sebagai Prue Halliwell dalam serial fiksi ilmiah dan supernatural Charmed yang ditayangkan dari 1998 hingga 2001. Dia juga menjadi salah satu karakter utama dalam serial ini.

Shannen Doherty juga muncul dalam beberapa film televisi dan layar lebar. Beberapa film tersebut antara lain, Heathers (1988), Mallrats (1995), dan Striking Poses (1999). Doherty juga menjajal peluang sebagai produser dan sutradara. Shannen Doherty juga telah menulis buku yang berjudul Badass: A Hard-Earned Guide To Living Life With Style And (The Right) Attitude. Buku ini dirilis pada November 2010.

Di luar karier aktingnya, Shannen Doherty telah menghadapi beberapa tantangan pribadi, termasuk berjuang melawan kanker payudara. Doherty mengumumkan secara publik, dia kanker payudara pada 2015.

Doherty telah menjadi juru bicara yang terbuka dan kuat tentang perjuangannya melawan serangan sel ganas itu. Dia telah menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara dan pentingnya pemeriksaan dini juga perawatan.

