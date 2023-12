Jungkook BTS Berangkat Wamil, Ini Deretan Penyanyi yang Pernah Duet Bareng

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS dikenal sebagai salah satu anggota idol grup Korea Selatan, BTS. Dirinya mulai mengikuti program wajib militer pada 12 Desember 2023. Jungkook mendaftar wajib militer bersama dengan Jimin BTS. Keduanya merupakan anggota BTS yang terakhir menjalani program wamil.

Tepat sehari sebelumnya, RM dan V mendaftar militer di Pusat Pelatihan Perekrutan Tentara Nonsan, Chungcheongnam-do, Korea Selatan. Sedangkan, Jungkook dan Jimin akan bergabung di Pusat Pelatihan Perekrutan Baru Divisi Infanteri ke-5, di mana Jin BTS saat ini bertugas sebagai instruktur.

Jungkook telah menghasilkan banyak karya musik selama bergabung dengan BTS. Hal tersebut juga membuatnya sering duet dengan artis internasional. Simak deretan artis internasional yang pernah duet dengan Jungkook BTS berikut.

1. Charlie Puth

Jungkook BTS pernah duet bersama Charlie Puth dalam lagu Left and Right. Dilansir dari Billboard, Charlie Puth dan Jungkook BTS pernah mencapai No. 4 di Hot Trending Songs Billboard dengan kolaborasi baru mereka dalam lagu tersebut.

Selain itu, lagu ini juga membuat Charlie Puth mendapatkan entri pertamanya di chart dan Jungkook yang mendapatkan entri solo keduanya setelah lagi Stay Alive. Bahkan, hampir tiga bulan setelah dirili pada 2022 lalu, kolaborasi hit Jungkook BTS dengan Charlie Puth naik kembali ke tangga lagu Billboard untuk minggu yang berakhir pada tanggal 17 September 2022.

Dilansir dari Soompi, single Left and Right milik Jungkook dan Charlie Puth melonjak kembali ke No. 37 dalam minggu ke-11 berturut-turut di Billboard's Hot 100 (peringkat mingguan lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat). Left and Right juga naik kembali ke No. 9 di chart Digital Song Sales Billboard dan berhasil pula naik ke No. 14 di chart Pop Airplay. yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio mainstream Top 40 di seluruh Amerika Serikat.

2. Latto

Latto merupakan seorang rapper asal Amerika. Latto pernah duet bersama Jungkook dalam lagu Seven. Dilansir dari laman Billboard, pada 25 Juli 2023 lalu, Billboard merilis peringkat 10 besar tangga lagu Hot 100 yang dipuncaki oleh lagu Seven milik Jungkook BTS yang berkolaborasi dengan Latto setelah bersaing ketat dengan Try That In A Small Town milik Jason Aldean yang mendarat di posisi kedua.

Lagu Seven berada di posisi No.1 dalam tangga lagu Billboard Hot 100 dengan total 21,9 juta streaming, 6,4 juta pendegar di radio, dan 153.000 single digital dan CD yang terjual sejak dirilis pada 14 hingga 20 Juli 2023 silam. Selain itu, lagu Seven juga mendapatkan minggu streaming terbesar oleh seorang solois dalam sejarah Billboard Global 200 dengan lebih dari 217,1 juta streaming.

Jungkook BTS mendapatkan lagu No.1 pertamanya di tangga lagu Billboard Hot 100 sebagai penyanyi solo bersama dengan Latto yang juga mendapatkan lagu No.1 pertama dalam karirnya.

3. Fahad Al Kubaisi

Jungkook BTS juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi asal Qatar, Fahad Al Kubaisi dalam Piala Dunia 2022 silam. Kolaborasi tersebut menghasilkan soundtrack FIFA berjudul Dreamers.

Dilansir dari Billboard, Dreamers menampilkan produksi dari RedOne, yakni produser pop-dance yang bergabung dengan FIFA pada akhir 2021 sebagai Creative Entertainment Executive dan telah membantu mengarahkan lagu-lagu hits untuk superstar seperti Nicki Minaj, Lady Gaga, dan Enrique Iglesias.

Dreamers menjadi bagian dari soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang menyertakan kontribusi dari artis seperti Nicki Minaj, Maluma, Davido, Myriam Fares, dan banyak lagi. Video musik Dreamers ini telah dirilis pada 23 November 2022 silam.

