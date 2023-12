Song Kang Sukses dengan Drakor Sweet Home Lanjut My Demon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dilansir dari laman Soompi, My Demon adalah drama Korea atau drakor genre komedi romantis fantasi. Drama ini mengisahkan tentang pewaris chaebol, seperti iblis Do Do Hee (Kim Yoo Jung) dan iblis Jung Gu Won (Song Kang). Do Hee merupakan pewaris Mirae Group yang tidak memercayai siapa pun jatuh cinta dengan iblis. Sebagai orang luar Mirae Group, Do Hee mempelajari cara-cara dunia sejak awal dan menjadi dingin.

Do Hee membuat kontrak dengan iblis Jung Gu Won dan mengalami perubahan di luar imajinasi seseorang. Bahkan, mereka kehilangan kekuatannya suatu hari lantaran pernikahan kontrak tersebut.

Profil Song Kang Pemeran Jung Gu Won

Mengacu mydramalist, Song Kang merupakan aktor kelahiran 23 April 1994. Ia lahir di Suwon, Gyeonggi, Korea Selatan yang saat ini bergabung dengan agensi Namoo Actors. Ia menempuh pendidikan di Universitas Konkuk jurusan Seni Film. Ia terinspirasi mewujudkan karier akting usai menonton Leonardo diCaprio dalam film Titanic. Atas dasar tersebut, ia memilih jurusan seni film saat menempuh pendidikan tinggi.

Pada 2015, Song Kang tampil menjadi pemeran utama dalam serial pendek Hello Spring. Lalu, pada 2017, ia memulai debut aktingnya sebagai pemeran pendukung melalui The Liar and His Lover. Selain itu, ia juga membintangi dua video musik berjudul Love Story oleh Suran dan Sweet Summer Night oleh The Ade.

Nama Song Kang mulai terkenal ke publik luas melalui fan meeting yang diadakan Namoo Actors. Acara tersebut bernama Introduction to Rookies. Selain Song Kang, acara tersebut juga menghadirkan Lee Yoo Jin dan Oh Seung Hoon.

Setelah itu, Song Kang mulai membintangi beberapa serial Netflix yang membuat namanya perlahan terkenal sebagai aktor. Pada 2019, ia membintangi Love Alarm sebagai Hwang Sun Oh. Ia berhasil mendapatkan peran utama pertamanya tersebut setelah melalui audisi yang bersaing dengan sekitar 900 orang, seperti dikutip Gluwee. Satu tahun kemudian, ia membintangi serial Netflix lainnya, yaitu Sweet Home.

Kemampuan akting Song Kang berhasil membuatnya lebih banyak membintangi serial hit. Adapun, beberapa drakor tersebut, antara lain Love Alarm 2 (2021), Navillera (2021), dan Nevertheless (2021). Pada 2022, ia mengambil peran utama dalam Forecasting Love and Weather sebagai kekasih Park Min Young bernama Lee Shi Woo. Sepanjang 2023 sampai 2024, Song Kang sudah ditetapkan untuk membintangi tiga serial, dua sekuel Sweet Home dan My Demon yang saat ini sudah tayang di Netflix.

Saat ini, Song Kang memiliki rencana untuk melakukan wajib militer (wamil). Menurutnya, wamil adalah kewajiban alami yang telah direnungkan Song Kang dalam beberapa waktu. Ia meyakini dengan mengubah pola pikir melalui wamil dapat membantu tumbuh lebih jauh sehingga tidak menundanya.

Selama wamil, ia berencana akan melakukan aktivitas beragam, seperti membaca buku, menonton lebih banyak film dan drama, serta belajar bahasa. Namun, ia akan melihat apakah rencananya dapat terwujud. Setelah wamil dan kembali dalam dunia adu peran, ia berharap akan memerankan tentara atau penjahat yang sederhana.

RACHEL FARAHDIBA R | INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: 3 Alasan My Demon Layak Ditonton, Duet SOng Kang dan Kim Yoo Jung