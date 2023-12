Denada Unggah Suasana Haru Kala Sang Putri Bertemu Jerry Aurum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Momen mengharukan terjadi ketika putri Denada, Aisha akhirnya bertemu sang ayah, Jerry Aurum. Usai keluar dari penjara karena kasus narkoba, Jerry dapat menemui buah hatinya.

Pertemuan itu dibagikan oleh penyanyi, Denada lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Jumat, 8 Desember 2023. "Waktu aku tahu @jerryaurum alhamdulillah akhirnya bebas, pikiran pertamaku: aku harus cari cara supaya Aisha dan papanya bisa ketemu," tulisnya.

Setelah memutuskan Aisha tetap tinggal di Singapura untuk menjalani pengobatan putrinya melawan kanker darah, Denada membawa buah hati pernikahannya dengan mantan suami Jerry Aurum ke Indonesia. Hal ini karena Jerry belum boleh bepergian ke luar negeri.

"Jujur, aku sebulan susah tidur karena anxious (cemas). Aku menghabiskan hari dan malamku merancang puluhan perencanaan terbaik, sedetail-detailnya semampu otakku berpikir," tulis Denada.

Denada Bawa Pulang Anak ke Indonesia

Denada mengaku harus membawa anaknya ke Indonesia sejak 2018 berada di Singapura. "Sejak 2018 waktu kita pindah ke Singapura, Aisha belum pernah sama sekali keluar dari Singapura, belum pernah menempuh perjalanan ke luar negara," tulis Denada.

Aisha terlihat menunggu sang ayah, ketika Jerry masuk, keduanya berpelukan lama dan melepas rindu. Denada membiarkan sang anak dan mantan suaminya itu mengobrol.

Raut wajah Jerry tampak bahagia saat menghabiskan waktu bersama anaknya. Ia mengajak Aisha berjalan-jalan bercanda bersama.

Bertemu di Batam, Kepulauan Riau

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Denada, yang kini menjadi instruktur senam, mempertemukan anaknya dengan Jerry di sebuah resort di Batam, Kepulauan Riau. Ia turut mengucapkan terima kasihnya kepada pihak yang terlibat membantu pertemuan tersebut.

"Terima kasih, it means a lot to us. Di atas segalanya, alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah Ta'aala atas pertolonganNya, perlindunganNya, kemudahan yang diberikan," tulis Denada.

Setelah 4 Tahun, Jerry Aurum Bertemu Anak

Diketahui, mantan suami Denada itu sudah 4 tahun tak bertemu dengan anaknya. Sebab ia terjerat kasus narkoba dan harus mendekam di penjara hingga akhirnya dibebaskan.

Awalnya, ia divonis 11 tahun penjara. Namun setelah mengajukan kasasi, hukumannya dipotong menjadi 7 tahun. Saat ini Jerry Aurum sudah bebas dari masa hukumannya karena mendapatkan bebas bersyarat.

Pilihan Editor: Perjuangan Denada Demi Kesembuhan Putrinya, Rela Jual Rumah dan Mobil