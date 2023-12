Jung Woo Sung - Shin Hyun Been Belajar Bahasa Isyarat Demi Tell Me That You Love Me

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai pemeran utama drama Tell Me That You Love Me, Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been harus belajar bahasa isyarat. Ini merupakan kali pertama mereka belajar bahasa isyarat demi mendalami peran mereka di drama romantis terbaru tersebut.



Pengalaman Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been Pertama Kali Belajar Bahasa Isyarat

Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been mengaku merasa tertantang ketika mempelajari bahasa isyarat. Namun di sisi lain mereka juga menikmati proses belajar tersebut.

"Ini kali pertamaku belajar bahasa isyarat dan aku sangat berusaha mempelajarinya. Ketika membahas bahasa isyarat, gerakan tangan berbeda bisa punya arti berbeda. Memang cukup sulit dalam prosesnya (mempelajari bahasa isyarat)," kata Jung Woo Sung dalam konferensi pers pada Senin, 27 November 2023, dikutip Antara.

Jung Woo Sung mengatakan terkadang merasa bingung apakah gerakan dalam bahasa isyarat yang dia lakukan sudah benar atau belum, terutama saat ada banyak dialog dalam naskah. "Cukup menantang dan karena ini pengalaman pertamaku, ini sangat mengesankan," katanya.

Shin Hyun Been dan Jung Woo Sung dalam drama Korea Tell Me That You Love Me. Foto: Instagram/@channel.ena.d

Berbicara mengenai bahasa isyarat, Shin Hyun Been mengakui tak terbiasa melakukannya dalam keseharian. Lalu sembari belajar, dia memahami bahwa ekspresi wajah merupakan hal penting saat berbicara dalam bahasa isyarat.

"Karena tokoh dalam cerita berbicara dalam bahasa isyarat, aku belajar bagaimana bisa ekspresif karena aku tak cukup terbiasa dengan bahasa ini. Ketika kalian menggunakan bahasa isyarat, ekspresi wajah sangat penting," kata Shin Hyun Been.



Sinopsis Tell Me That You Love Me

Tell Me That You Love Me diadaptasi dari kisah klasik Jepang favorit dan serial drama TBS Television berjudul sama. Jung Woo Sung berperan sebagai Cha Jin Woo, seniman tuli dan Shin Hyun Been sebagai Jung Mo Eun, aktris yang sedang berjuang. Drama ini ditulis oleh Kim Min Jeong dan disutradarai oleh Kim Youn Jin.

Ketika seorang aktris yang sedang berjuang, Jung Mo Eun, dipecat setelah hanya satu hari di lokasi syuting, ia akan menemukan dirinya berada di awal serangkaian pertemuan yang tidak disengaja dengan Cha Jin Woo, seorang seniman tuli berbakat. Saat keduanya terus bertemu satu sama lain, hubungan mereka akan semakin kuat, dan keduanya menyadari bahwa cinta dapat diekspresikan dengan lebih banyak cara daripada hanya sekadar melalui kata-kata, serta ada suara tertentu yang hanya dapat didengar oleh hati. Dalam Tell Me That You Love Me, penonton akan menyaksikan kisah cinta yang berbeda ketika mereka mulai melihat dunia melalui mata orang lain.

Tell Me That You Love Me mulai tayang pada Senin, 27 November 2023 di Disney+ Hotstar. Drama ini tayang setiap hari Senin dan Selasa dengan total 16 episode.

